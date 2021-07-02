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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخوف من الصحة العالمية بسبب السماح بحضور الجماهير لـ مباريات اليورو

كورونا
كورونا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تخوف الصحة العالمية من انتشار فيروس كورونا مجددا  في أوروبا بعد السماح بحضور الجماهير لمباريات بطولة  اليورو.

 

وأوضح التقرير أنه خلال الأسابيع الماضية  ظنت اوروبا أنها تتعافى من الجائحة بعد انخفاض أعداد إصابات كورونا ولكن  الاصابات ارتفعت 10 % خلال اسبوع واحد فقط بسبب الاختلاط والازدحام في الملاعب والمطاعم وتخفيف الإجراءات الاحترازية .

 

وأشار التقرير إلى أن الصحة العالمية تقول إن تواجد ملايين غير  حاصلين على اللقاح في أوروبا وظهور تحورات جديدة مثل سلالة دلتا يؤدي غلى ارتفاع معدل الإصابات مجددا .

الصحة العالمية ومباريات اليورو

 

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى مراقبة أفضل لمباريات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم مع ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كوفيد 19 مرة أخرى في أوروبا، مدفوعة بسلالة كورونا المتحورة "دلتا" القاتل الذي غزا جميع دول العالم.

 

وتم الكشف عن مئات الحالات بين المتفرجين الذين يحضرون مباريات بطولة أوروبا التي تقام في جميع أنحاء أوروبا، حيث تم اكتشاف حاملات سلالة دلتا في كوبنهاجن، وعودة الإسكتلنديين والفنلنديين المصابين من لندن وسانت بطرسبرج على التوالي.

 

وسجلت روسيا عددًا قياسيًا من الوفيات بسبب الفيروس، بينما في بريطانيا  ترتفع الإصابات على الرغم من حملة التطعيم القوية.

 

وقال مدير أوروبا في وكالة الأمم المتحدة هانز كلوج في مؤتمر صحفي “ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية ما لم نبقى منضبطين”.

 

وحذر من أن المنطقة شهدت زيادة بنسبة 10 في المائة في عدد الحالات خلال الأسبوع الماضي "مدفوعة بزيادة الاختلاط والسفر والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية".

 

وردا على سؤال حول "ما إذا كانت بطولة أوروبا من المحتمل أن تكون بمثابة حدث 'فائق الانتشار" ، أجاب كلوج: “آمل ألا يحدث ... لكن لا يمكن استبعاد هذا”.

الصحة العالمية اليورو الجماهير كورونا فيروس كورونا

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