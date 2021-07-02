عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم خلافها القانوني مع جوني ديب.. آمبر هيرد تنجب طفلة من أم بديلة

الممثلة آمبر هيرد
الممثلة آمبر هيرد

أعلنت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد أنها الآن أصبحت أما لطفلة صغيرة أطلقت عليها اسم والدتها الراحلة ، رغم انشغالها في المعركة القضائية المستمرة بينها وزوجها السابق الممثل الشهير جوني ديب. 

آمبر هيرد التي تبلغ من العمر 35 عاما، فاجأت الجميع بأنها أصبحت أما لطفلة ولدت في أبريل الماضي، بمساعدة أم بديلة بعدما أخبرها الأطباء بأنها لن تكون قادرة على حمل طفل بحسب موقع Page six.

وقال مصدر للموقع المتخصص في أخبار نجوم هوليوود، إن آمبر هيرد لطالما أدرات أن تصبح أما، والطفلة أونا رائعة للغاية، وإنها ممتنة للأم البديلة التي ساعدتها على تحقيق أمنية حياتها. 

آمبر هيرد وطفلتها

نشرت آمبر هيرد صورة لها مع طفلتها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وقالت إنها منذ 4 سنوات تحاول وترغب في إنجاب طفل، وأكدت في منشورها على أن حياتها الخاصة ليست مشاع لتدخل الآخرين رغم طبيعة وظيفتها كممثلة التي تضعها دائما محل انتقاد. 

اتخذت آمبر هيرد قرارا بإنجاب طفلة بمفردها لتصبح سينجل مازر، وهي الخطوة التي أسعدتها كثيرا خاصة بعدما فقدت والدتها في مايو 2020، عن عمر 63 عاما قبل ايام قليلة من مواجهة زوجها السابق جوني ديب أمام المحكمة. 

آمبر هيرد وجوني ديب

رفضت محكمة رفيعة المستوى في المملكة المتحدة استثناف الممثل الأمريكي جوني ديب، في مارس الماضي، على قرار القاضي أندور نيكول بإثبات لقب «ضارب زوجته»، الذي وصفته به إحدى الصحف الشهيرة.

أيدت محكمة الاستئناف حكم يقر بأن ديب كان يعتدي بالضرب والإصابة على زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد، وأصبح يلقب رسميا في وسائل الإعلام العالمية بـ"ضارب زوجته"، قبل أشهر من المحاكمة المقررة بالتشهير التي رفعها ضد زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية.

آمبر هيرد وجوني ديب

تأجلت محاكمة ديب المنفصلة في أمريكا التي رفعها ضد هيرد بدعوى التشهير، ويطالب فيها بتعويض يبلغ 50 مليون دولار، إلى 11 أبريل 2022، وتسعى الممثلة الشابة لرفع دعوى مضادة تطالب فيها بتعويض 100 مليون دولار.

وقالت محامية ديب الذي يبلغ من العمر 57 عاما، إن موكلها يتطلع لتقديم دليل قوي ينفي هذه الاتهامات في محاكمة التشهيرة، فيما عبر متحدث باسم هيرد 34 عاما، عن سعادتهما بقرار المحكمة الذي لم يكن مفاجئا لهم.

الأدلة التي قدمت إلى المحكمة البريطانية كانت دامغة ومؤكدة على أن البطل السابق لسلسلة أفلام Fantastic Beasts، ارتكب عنفا منزليا بحق زوجته، فيما لا يقل عن 12 مناسبة، وتركها خائفة على حياتها.

وأوضحت محكمة الاستئناف في قرارها أن فريق الدفاع عن جوني ديب لم يقدم أي سبب ينفي الاعتقاد بأنه اعتدى على زوجته.

آمبر هيرد جونى ديب آمبر هيرد وجوني ديب آمبر هيرد أما أفلام آمبر هيرد

ترشيحاتنا

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

نتق بك...رسالة دعم مؤثرة من الأهلي لـ الشناوي

أمريكا.. قرار عاجل من النائب العام بشأن أحكام الإعدام

في حجم القمر.. العثور على أصغر نجم ميت تم اكتشافه حتى الآن

82 سنة ولسه شباب.. من هي "والي فونك" أكبر سيدة تصعد إلى الفضاء ؟

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

إقالة موسيماني ...رجاء خاص من رضا عبد العال لـ الخطيب

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

أمريكا.. قرار عاجل من النائب العام بشأن أحكام الإعدام

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ