رغم خلافها القانوني مع جوني ديب.. آمبر هيرد تنجب طفلة من أم بديلة

أعلنت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد أنها الآن أصبحت أما لطفلة صغيرة أطلقت عليها اسم والدتها الراحلة ، رغم انشغالها في المعركة القضائية المستمرة بينها وزوجها السابق الممثل الشهير جوني ديب.

آمبر هيرد التي تبلغ من العمر 35 عاما، فاجأت الجميع بأنها أصبحت أما لطفلة ولدت في أبريل الماضي، بمساعدة أم بديلة بعدما أخبرها الأطباء بأنها لن تكون قادرة على حمل طفل بحسب موقع Page six.

وقال مصدر للموقع المتخصص في أخبار نجوم هوليوود، إن آمبر هيرد لطالما أدرات أن تصبح أما، والطفلة أونا رائعة للغاية، وإنها ممتنة للأم البديلة التي ساعدتها على تحقيق أمنية حياتها.

آمبر هيرد وطفلتها

نشرت آمبر هيرد صورة لها مع طفلتها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وقالت إنها منذ 4 سنوات تحاول وترغب في إنجاب طفل، وأكدت في منشورها على أن حياتها الخاصة ليست مشاع لتدخل الآخرين رغم طبيعة وظيفتها كممثلة التي تضعها دائما محل انتقاد.

اتخذت آمبر هيرد قرارا بإنجاب طفلة بمفردها لتصبح سينجل مازر، وهي الخطوة التي أسعدتها كثيرا خاصة بعدما فقدت والدتها في مايو 2020، عن عمر 63 عاما قبل ايام قليلة من مواجهة زوجها السابق جوني ديب أمام المحكمة.

آمبر هيرد وجوني ديب

رفضت محكمة رفيعة المستوى في المملكة المتحدة استثناف الممثل الأمريكي جوني ديب، في مارس الماضي، على قرار القاضي أندور نيكول بإثبات لقب «ضارب زوجته»، الذي وصفته به إحدى الصحف الشهيرة.

أيدت محكمة الاستئناف حكم يقر بأن ديب كان يعتدي بالضرب والإصابة على زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد، وأصبح يلقب رسميا في وسائل الإعلام العالمية بـ"ضارب زوجته"، قبل أشهر من المحاكمة المقررة بالتشهير التي رفعها ضد زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية.

آمبر هيرد وجوني ديب

تأجلت محاكمة ديب المنفصلة في أمريكا التي رفعها ضد هيرد بدعوى التشهير، ويطالب فيها بتعويض يبلغ 50 مليون دولار، إلى 11 أبريل 2022، وتسعى الممثلة الشابة لرفع دعوى مضادة تطالب فيها بتعويض 100 مليون دولار.

وقالت محامية ديب الذي يبلغ من العمر 57 عاما، إن موكلها يتطلع لتقديم دليل قوي ينفي هذه الاتهامات في محاكمة التشهيرة، فيما عبر متحدث باسم هيرد 34 عاما، عن سعادتهما بقرار المحكمة الذي لم يكن مفاجئا لهم.

الأدلة التي قدمت إلى المحكمة البريطانية كانت دامغة ومؤكدة على أن البطل السابق لسلسلة أفلام Fantastic Beasts، ارتكب عنفا منزليا بحق زوجته، فيما لا يقل عن 12 مناسبة، وتركها خائفة على حياتها.

وأوضحت محكمة الاستئناف في قرارها أن فريق الدفاع عن جوني ديب لم يقدم أي سبب ينفي الاعتقاد بأنه اعتدى على زوجته.