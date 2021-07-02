تطبيق GB WhatsApp بميزات جديدة لهواتف أندرويد

يعد GB WhatsApp، نسخة معدلة من واتساب مخصصة لهواتف أندرويد، شائع الاستخدام في جميع أنحاء العالم، ويفضل البعض استخدامه نظرًا لمميزاته وخياراته المذهلة، ومن المحتمل أن يكون السبب وراء شعبيته المتزايدة هو ميزاته الإضافية، والتي يفتقر إليها تطبيق التراسل الأصلى.

مميزات تطبيق GB WhatsApp

وبحسب ما ذكره موقع "yourstory"، يأتي تطبيق التراسل المعدل جي بي واتساب، مع ميزات إضافية مثل الرد التلقائي على الرسائل، وإرسال العديد من الصور، والحصول على المزيد من السمات اللونية لتصميم التطبيق، وميزة تنزيلات الحالة، و كما يتيح التطبيق المزيد من الوظائف الخاصة بالدردشات الفردية والجماعية.

ويتيح تطبيق GB WhatsApp، لمستخدميه إمكانية رؤية الحسابات النشطة من جهات اتصالهم المتصلة بالإنترنت في أي وقت، بالإضافة إلى ميزة نسخ الرسائل النصية الجماعية، والسمات المخصصة.



ومن أبرز التي يقدمها GB WhatsApp، ثلاثة مزايا خارقة تجعل المستخدمين قادرين على استخدامه في وضع التخفي مثل ميزة إخفاء آخر ظهور، وإخفاء علامة القراءة الزرقاء، أو خيار الاستلام، كما يتيح لك أيضًا خيار تكرار حالة الأصدقاء، وتغيير رمز المكالمة الفائتة والمكالمات الملونة.



هل GB WhatsApp آمن

يعتمد تطبيق التراسل المعدل GB WhatsApp، على خوادم الإصدار الأصلي من واتساب، والمصرح بها لإرسال واستلام الرسائل، وتوفر خدمة المراسلة العديد من عوامل الأمان لحماية بيانات مستخدميه، وكما يعد النسخة الأكثر استقرارًا من بين العديد من الإصدارات المعدلة من واتساب.

كيفية تنزيل جي بي واتساب GB WhatsApp

يمكنك تنزيل أحدث إصدار من تطبيق جي بي واتساب GB WhatsApp، خلال زيارة الموقع الرسمي للتطبيق GB WhatsApp، أو يمكنك ذلك من خلال الرابط التالي هنا