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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

محمود مهدي وزوجته
محمود مهدي وزوجته السابقة نادين

ينفرد صدى البلد بنشر معلومات خاصة عن محمود مهدي زوج الفنانة منة عرفة ؛ والذي أعلنا منذ أيام عقد قرانهما.

 

١/ تعد منة عرفة هي الزوجة الثالثة له .
٢/ تزوج من قبل مرتين ؛ المرة الأولى كانت من فتاة خارج الوسط الفني ؛ و أنجب منها  ٣ أبناء .

 

٣/ أما الزوجة الثانية فتسمى نادين وهي فتاة  من خارج الوسط الفني  .

 

٤/ أول أعماله القريبة هو فيلم 666، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري

 

٥- يتابعه أكثر من 5 آلآف متابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

٦- يتابع 68 شخص فقط، على رأسهم، محمد صلاح، منة عرفة، ومنى فاروق.

٧- شارك بصورة بدون منة عرفة عقب خبر الخطبة عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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عقد قران منة عرفة على محمود مهدي والفرح بعد فيلم 666| صور

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بإطلالة صيفية.. شاهد أحدث ظهور لـ منة عرفة من الغردقة

عقد قرآن منة عرفة ومحمود مهدي:

أعلن محمود مهدي  عن عقد قرانه على الممثلة منة عرفة، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وكتب:"الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم بحضور افراد العائلة فقط وهنعمل فرح انشاء الله بعد فيلم 666".

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة عن خطوبتها من شاب في الوسط الفني .

ونشرت منة منشورا على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" وكتبت عليه "لقد تمت الخطوبة ".

 

وكان صدى البلد قد كشف  أن الفنانة منة عرفة تعيش قصة حب مع فنان شاب يدعي محمود مهدي.

يأتي ذلك بعد إعلان خطيبها السابق على غزلان؛ خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر .

 

ونشرت منه صورة لها على ستورى إنستجرام الخاص بها  مع محمود وكتبت عليها " شخصي المفضل ".

 

منة عرفة، فهي من مواليد عام 1999 واحترفت التمثيل منذ الصغر ، وتعد ضمن النجمات اللاتى أثرن جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة.

ورغم قلة تواجدها الفنى، إلا أن منة عرفة دائما ما تثير الجدل مع كل ظهور لها، تارة بسبب ملابسها المثيرة مما يجعلها محور انتقاد رواد السوشيال ميديا ، على اعتبار أنها مازالت فى أذهانهم الطفلة خفيفة الظل التى وقفت أمام أحمد حلمى فى فيلم "مطب صناعى"، وتارة أخرى بسبب علاقتها العاطفية من قبل مع نجل أحد الفنانين، ومؤخرا مع اليوتيوبر على غزلان.

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محمود مهدي منة عرفة زوج منة عرفة الفنانةمنة عرفة وفاء عامر اليوتيوبر علي غزلان

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