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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده.. الشيخ إمام فقد بصره صبيا وترك رصيدا كبيرا من الأغاني الوطنية

الشيخ إمام
الشيخ إمام

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الملحن الراحل الشيخ إمام الذي ولد عام 1918 بالجيزة، وعاش بقية حياته بمنطقة الغورية، وكان لقائه بالشاعر أحمد فؤاد نجم نقلة مختلفة في حياته. 

معلومات عن الشيخ إمام 

الشيخ إمام ونجم 

ولد إمام محمد عيسي في قرية أبو النمرس، وأصيب في عامه الأول بمرض الرمد الحبيبي، وبسبب الطرق الشعبية في العلاج  فقد بصره، لكن بصيرته كانت نافذة وعلمه فيما بعد لم يكن قليلا. 

كان والد الشيخ إمام يرغب في أن يصبح شيخا مهما في كبره، وحرص على اصطحابه إلى الجمعية الشرعية في قريتهم ليحفظ القرآن، وساعدته ذاكرته القوية على حفظه وتلاوته بتجويد. 

كانت الأذن الموسيقية للشيخ إمام أقوى من ذاكرته ومسيطرة عليه وشغفه حب سماع الأناشيد الدينية، وأغاني الأفراح، فصلته الجمعية الشرعية بعد علمهم بأنه يستمع للإذاعة ما أوقع بينه وبين والده، وطرده من القرية وحذره من العودة. 

أقام الشيخ إمام في القاهرة وتحديدا منطقة الغورية، وتعرف على أهم الموسيقيين في مصر أنذاك وهو الشيخ درويش الحريري الذي أعجب بموهبته وعرفه على مطربين كبار مثل زكري حمد. 

تعلم الشيخ إمام عزف العود على يد كامل الحمصاني، وبدأ في تلحين بعض الكلمات، حتى التقي بالشاعر أحمد فؤاد نجم الذي غير حياته وأثر كلا منهما في مستقبل الآخر، وشكلا دويتو فني مازال حاضرا بأعماله حتى اليوم. 

الشيخ إمام ونجم 

الشيخ إمام ونجم 

قدم الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم العديد من الأغاني العاطفية التي من أبرزها أنا أتوب عن حبك أنا، وعشق الصبايا، وقدما العديد من الأغاني الوطنية أبرزها مصر ياما يا بهية، يا مصر قومي وشدي الحيل. 

تسببت كلمات أغاني الشيخ إمام إلى دخوله السجن فترات طويلة من حياته،  وتلقى في الثمانينات دعوة من وزارة الثقافة الفرنسية لإحياء بعض الحفلات في فرنسا. 

لاقت حفلة الشيخ إمام في فرنسا إقبالا جماهيريا كبيرا، وفتحت الباب أمام العديد من الجولات الفنية في الوطن العربي ودول أوروبا.

في سنوات حياته الأخيرة اعتزل الشيخ إمام الناس واعتكف في غرفته المتواضعة في حي الغورية في القاهرة حتى توفي في 7 يونيو عام 1995 تاركاً وراءه أعمالاً فنية نادرة.  

الشيخ إمام عيد ميلاد الشيخ إمام احمد فؤاد نجم الشيخ إمام ونجم أغاني وطنية

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