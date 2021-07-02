نشرة الفن.. معلومات عن زوج منة عرفة وبيان تحذيري من نقابة المهن التمثيلية وارتباط أنجلينا جولي

أبرزها بيان نقابة المهن التمثيلية وحقيقة زوج منة عرفة وقصة ارتباط أنجلينا جولي، نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية نذكر بعضها في الأسطر التالية.

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي بيانًا صحفيًا، بعد ورود شكاوى بخصوص وجود بعض الكيانات الوهمية التي تستغل الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته حملة Me Too العالمية لوقف التحرش والاستغلال الجنسي في مجالات العالم المختلفة وعلى رأسها هوليوود، إلا أن أحداث جديدة طرأت هزت من عرش هذا النجاح.

سخرت الفنانة هالة صدقي من قرار محكمة الأسرة بقصر النيل بحبس زوجها سامح سامي 30 يوما بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون ومئة ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما

زادت التكهنات مؤخرا في هوليوود حول اتجاه الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى البحث عن شريك جديد لها بعد انفصالها التام عن زوجها السابق براد بيت، وفوزه في معركة الحضانة المشتركة لأطفالهما.

أعلنت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد أنها الآن أصبحت أما لطفلة صغيرة أطلقت عليها اسم والدتها الراحلة ، رغم انشغالها في المعركة القضائية المستمرة بينها وزوجها السابق الممثل الشهير جوني ديب.

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور انضمام 395 عضوا جديدا إلى مجلسها، من بينهم التونسية كوثر بن هنية وتشمل الأسماء تنوعا ملحوظا في الجنس والعرق والتمثيل الدولي من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل الأسماء مرشحون سابقون لنيل جوائز الأوسكار

ينفرد صدى البلد بنشر معلومات خاصة عن محمود مهدي زوج الفنانة منة عرفة والذي أعلنا منذ أيام عقد قرانهما، وتعد الفنانة الشابة منة عرفة هي الزوجة الثالثة له.