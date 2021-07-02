نشرة الفن.. معلومات عن زوج منة عرفة وبيان تحذيري من نقابة المهن التمثيلية وارتباط أنجلينا جولي
أبرزها بيان نقابة المهن التمثيلية وحقيقة زوج منة عرفة وقصة ارتباط أنجلينا جولي، نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية نذكر بعضها في الأسطر التالية.
نقابة المهن التمثيلية تحذر من كيانات وهمية تستغل طموحات الشباب و تسيء للمهنة
أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي بيانًا صحفيًا، بعد ورود شكاوى بخصوص وجود بعض الكيانات الوهمية التي تستغل الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية
الناجون من جحيم Me Too رغم الإدانة.. إطلاق سراح بيل كوسبي وتسوية مالية لجيمس فرانكو
على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته حملة Me Too العالمية لوقف التحرش والاستغلال الجنسي في مجالات العالم المختلفة وعلى رأسها هوليوود، إلا أن أحداث جديدة طرأت هزت من عرش هذا النجاح.
بعد حبس زوجها.. هالة صدقي : لسه بيدور على بيت أطيعه فيه
سخرت الفنانة هالة صدقي من قرار محكمة الأسرة بقصر النيل بحبس زوجها سامح سامي 30 يوما بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون ومئة ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما
هل ارتبطت أنجلينا جولي بالمغني الأمريكي ذا ويكند ؟
زادت التكهنات مؤخرا في هوليوود حول اتجاه الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى البحث عن شريك جديد لها بعد انفصالها التام عن زوجها السابق براد بيت، وفوزه في معركة الحضانة المشتركة لأطفالهما.
رغم خلافها القانوني مع جوني ديب.. آمبر هيرد تنجب طفلة من أم بديلة
أعلنت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد أنها الآن أصبحت أما لطفلة صغيرة أطلقت عليها اسم والدتها الراحلة ، رغم انشغالها في المعركة القضائية المستمرة بينها وزوجها السابق الممثل الشهير جوني ديب.
انضمام 395 عضوا جديدا لأكاديمية الأوسكار.. منهم روبرت باتينسون وكوثر بن هنية
أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور انضمام 395 عضوا جديدا إلى مجلسها، من بينهم التونسية كوثر بن هنية وتشمل الأسماء تنوعا ملحوظا في الجنس والعرق والتمثيل الدولي من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل الأسماء مرشحون سابقون لنيل جوائز الأوسكار
تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي
ينفرد صدى البلد بنشر معلومات خاصة عن محمود مهدي زوج الفنانة منة عرفة والذي أعلنا منذ أيام عقد قرانهما، وتعد الفنانة الشابة منة عرفة هي الزوجة الثالثة له.