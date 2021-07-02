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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أنتم مقبلون على مواسم استثنائية استعدوا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للفنانين والمبدعين العرب

صدى البلد

وجه  المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية  ، رسالة للفنانين و المبدعين العرب وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

 

وكتب الـ الشيخ “ سيكون هناك طلب كبير على المسرحيات والحفلات الغنائيه والفرق الموسيقية قريباً في الرياض ... وفي الكثير من مناطق المملكة ... المبدعين العرب انتم مقبلين على مواسم استثنائية استعدوا ”.

 

و يذكر أن  نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة له عبر "انستجرام" من كواليس مسلسله الجديد "الثمانية" من إنتاج مجموعة MBC، ومن إخراج أحمد مدحت.


وظهر تركي آل الشيخ في أول يوم من التصوير بصحبة نجوم العمل وهم الفنانون آسر ياسين، محمود البزاوي،  خالد الصاوي، ريم مصطفى، غادة عادل، مصطفى البنا، وكتب قائلاً "أحب أن أبارك إلي فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي ( الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل.


وتابع: "بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية و قررت أن أحولها إلي مسلسل يعرض علي الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلي النور..


وأضاف: "وقع اختياري علي المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال و كنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلي النور .


وأوضح "بدأنا في اختيار العناصر و وقع اختياري علي النجوم اسر ياسين ، خالد الصاوي، هشام سليم ، غادة عادل ، محمود البزاوي ، ريم مصطفي ، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنه ، مصطفي البنا و عدد كبير من النجوم العرب والعالميين ، كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية و مصممة الملابس الرائعه مني التونسي.


واستطرد "في إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الأدوار الهامة وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة و حتي نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن أعتمد علي عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلي مستوي عالي من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim و Arctic, كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في أعمال مثل فيلميGodzila , Aquaman.

أول يوم تصوير


واختتم" اليوم هو أول يوم تصوير فأتمنى من كل قلبي النجاح و التوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه وأتمنى أن نكون جميعا عند حسن ظنكم بإذن الله ويعجبكم المسلسل ❤🇸🇦🇪🇬".

تركي آل الشيخ ريم مصطفي خالد الصاوي المستشار تركي آل الشيخ محمود البزاوي

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