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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. أوقاف الإسكندرية: افتتاح مسجد التنعيم بالمنشية البحرية

افتتاح مسجد التنعيم
افتتاح مسجد التنعيم

يفتتح الشيخ محمد خشبة، مدير مديرية الأوقاف ووكيل الوزارة في الإسكندرية، اليوم الجمعة مسجد التنعيم بالمنشية البحرية، التابع لإدارة الرمل، في حضور الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة بالمديرية.

ويتكون مسجد التنعيم من ثلاثة طوابق، الدور الأول سيدات والباقي رجال، ومساحته تعادل 277 م، وتابع لقسم المنتزه ثالث بإدارة أوقاف الرمل.

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وفي سياق متصل، أعدت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لجان استعدادا لتلقى الأموال الخاصة بالراغبين في الاشتراك في صكوك الأضاحي وعلى رأس هذه اللجان اللجنة الرئيسية بالمديرية برئاسة دكتور عبدالرحمن نصار، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.

كما تم إنشاء لجنة فرعية بكل إدارة فى جميع أنحاء المحافظة والتي تم توزيعها بالأماكن التالية: شرق عمارات الاوقاف الدور الارضي بجوار مسجد علي بن ابي طالب، ومحرم بك طريق السريع اعلي مسجد الرحمن، والعجمي الهانوفيل الرئيسي اعلي مسجد محمد موسى، ووسط اعلي مسجد سيدي عبد الرزاق، والمنتزه شارع 45 الصافرة قبلي اعلي مسجد الصابرين، والعامرية أول عرب العراوه اعلي مسجد النور المحمدي بجوار القسم، وغرب شارع الامير لؤلؤ القباري اعلي مسجد اهل الذكر، والعامرية ثان طريق العاميرية كينج مريوط مربع الورش، وبرج ا العرب مدينه برج العرب الجديدة اعلي مسجد العنيق، والجمرك شارع فرنسا اعلي المسجد الارضي زنقه الستات، والرمل شارع 45 العصافره قبلي اعلي مسجد الصابرين، بالإضافة إلى المساجد الكبري بالمحافظة.

أوقاف مسجد التنعيم المنشية البحرية أوقاف الإسكندرية وكيل الوزارة صكوك الأضاحي

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