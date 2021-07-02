دراسة: العمل لفترات طويلة يؤدي لأمراض القلب

أدى العمل لساعات طويلة إلى وفاة ما يصل إلى 745000 شخص بسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب الإقفارية في عام 2016 ، بزيادة قدرها 29 في المائة منذ عام 2000 وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ، المنشورة في مجلة البيئة الدولية .

في ظل الوباء ، أصبحت أمراض القلب والسكتة الدماغية، هذه مشكلة أكثر إلحاحًا ، حيث تسبب العمل من المنزل في قضاء الناس لساعات طويلة أمام شاشات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وجد التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أن هذا العبء المرتبط بالعمل مهم بشكل خاص لدى الرجال (72 في المائة من الوفيات) والعاملين في منتصف العمر أو كبار السن.

كانت معظم الوفيات المسجلة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 79 عامًا ، والذين عملوا لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع والذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 74 عامًا.

لا يقتصر الأمر على ساعات العمل الطويلة بشكل مفرط ، ولكن التوتر في العمل قد تصاعد بشكل كبير.

غالبًا ما تكون أوقات العمل غير صحية أيضًا ، وتمتد إلى ساعات فردية حيث يعمل الناس عبر مناطق زمنية في عالم مرتبط عالميًا. كل هذا يؤدي إلى استجابات ضارة للضغط في الجسم ، إلى جانب اتباع نظام غذائي غير صحي ، والتوازن ، والتدخين ، وقلة النوم ".

قال الدكتور بي سي موندال ، وهو يزن أفكاره حول هذا الموضوع ، وهو استشاري أول لأمراض القلب والتدخل في مستشفى أبولو جلين إيجلز في كولكاتا ، في حين أن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقًا (خاصة فشل القلب) وأولئك الذين يعانون من عوامل الخطر التاجية (السكري والسمنة) موجودون.

كما ان زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفيات من فيروس كورونا (خاصة المرضى الأكبر سنًا) ، قد يكون هناك أيضًا تطورات جديدة للقلب والأوعية الدموية (بما في ذلك اعتلال عضلة القلب / التهاب عضلة القلب / المتلازمات التاجية الحادة) في المرضى الذين ليس لديهم أمراض قلبية وعائية موجودة مسبقًا.

مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب



لتجنب مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب ، ينصحك الأطباء باتباع أسلوب حياة أكثر نشاطًا يشمل:

1. تجنب اتباع نظام غذائي غني بالدهون والملح وقليل الألياف والوجبات السريعة والوجبات السريعة.

2. ممارسة الرياضة أكثر.

3. التقليل من تعاطي التبغ أو إيقافه نهائياً.

و"يشمل الإجهاد النفسي الاجتماعي الإجهاد المرتبط بالوظيفة بسبب ساعات العمل الطويلة ، والضغط المستمر ، ومتطلبات العمل العالية ، وانعدام الأمن الوظيفي" ، مضيفًا: "كل هذه العوامل على مدى 25 عامًا تؤدي إلى نفس المستوى من مخاطر القلب كأشخاص يدخنون ولا يمارسون الرياضة ".

كما أن: "الإجهاد يمكن أن يرهق القلب كثيرًا من الواضح أن العمل لساعات طويلة هو عامل خطر رئيسي للأمراض المرتبطة بالقلب ، وهو ما يعادل تقريبًا الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم معًا ".