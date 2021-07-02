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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة من الطفولة.. عمر متولي يستعيد ذكرياته عبر انستجرام

صدى البلد

كشف الفنان عمر متولي، عن صورة نادرة له من طفولته، وذلك عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.


وسخر عمر متولي من الصورة معلقا "طب اخرج ربع ساعة طيب !!  #الطفولة_المشردة" نالت اعجاب متابعيه.


عمر مصطفى متولي نشأ في عائلة فنية فوالده الفنان الراحل مصطفى متولي وخاله النجم الكبير عادل إمام، وبدأ نشاطه الفني عام 2008.


وشارك في بطولة عدد من الأفلام منها "تتح" و"اوشن 14" و"قلب الأسد" و"ساعة ونص" وشارك أيضًا في عدد من المسلسلات أبرزها "حالة عشق" و"دلع البنات".


عمر مصطفى متولي يعد أول فنان ترك مسرح مصر رغم نجاحه وقد برر قراره برغبته في التركيز في السينما والمسرح، وقد خرج أشرف عبد الباقي وقتها ليؤكد أنه ليس غاضبا من قرار الأول وتمنى له النجاح بمشواره الفني.


يذكر ان اخر اعمال عمر متولى مشاركته في احداث مسلسل “الاختيار2” بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.
 

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.


وشارك عمر متولي في مسلسل "لمعي القط" تأليف حازم الحديدي، وإخراج عمرو عرفة، للمنتج تامر مرسى، وبطولة محمد إمام، محمد أنور، مصطفى بسيط، تارا عماد، وعمر مصطفى متولي، ومحمد علي رزق، ومصطفى أبو سريع، ومحمود حافظ، وياسر الطوبجى، وإدوارد، ومجدى بدر، ومحمود البزاوي، وسليمان عيد، وبمشاركة هالة فاخر، وصلاح عبد الله، وأحمد فتحي، وويزو.


وتدور أحداث مسلسل "لمعي القط" حول شاب يعمل سائق أوتوبيس مدارس خاصة، وفي إحدي المرات وأثناء قيام هذا الشاب بإعادة تلاميذ المدرسة إلي منازلهم، يتم خطف الأوتوبيس ويتم طلب فدية كبيرة، وتدور أحداث المسلسل في اطار تشويقي كوميدي.

عمر متولي مسرح مصر عادل إمام سلوي عثمان مصطفى بسيط اشرف عبد الباقي

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