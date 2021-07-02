أخبار الرياضة.. صدمة عبدالحفيظ بمباراة الأهلي وبيراميدز.. هجوم الغندور على اتحاد الكرة

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إقالة موسيماني ...رجاء خاص من رضا عبد العال لـ الخطيب



وجه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مطالباً الخطيب بضرورة إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تدريب القلعة الحمراء عقب تعادل الفريق أمام بيراميدز بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أناشد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بضرورة إقالة موسيماني ’’ الدوري بيضيـع ’’ ، كما أن لاعبي القلعة الحمراء هم من يحققون النتائج الإيجابية بإصرارهم على الفوز ، فالفريق لا يقدم الآداء المعهود منذ قدوم هذا المدرب إلى قيادة المارد الأحمر .

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب



هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

وأكد خالد الغندور عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن الأهلي كان بإمكانه تحقيق الفوز في المباراة ولكن خطا الشناوي حارس مرمى الأهلي اهدي التعادل لـ بيراميدز مشددا الله تعالي “ جبر بخاطر " رمضان صبحي نجم بيراميدز عقب هجوم الجماهير عليه

وأضاف خالد الغندور أن ضياع الـ نقطتين من الأهلي امر إيجابي بالنسبة لفريق الزمالك قائلا “ لا في الخاطر ولا البال ”

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استمرار الحظر الإعلامي علي لاعبيه حتي موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتسببت هفوة ساذجة من محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي في حرمان فريقه من نقطتين ثمينتين ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، إثر تعادله في الوقت القاتل 2 / 2 مع مضيفه بيراميدز اليوم الخميس في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

رسالة دعم من أمير توفيق لـ الشناوي عقب خطأه بمباراة بيراميدز



وجه امير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي رسالة دعم ومساندة ل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب عقب مباراة الفريق امس أمام بيراميدز في الدوري المصري

ونشر لأمير توفيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” صوره تجمعه ب الشناوي حاملا كاس الأمم الأفريقية والتي توج بها الفريق الموسم الماضي

وعلق : احسن حارس مرمي في مصر ".

صدمة عبد الحفيظ ورد فعل غريب من موسيماني في لقاء الأهلي وبيراميدز..فيديو



انفعل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي، عقب الغاء هدف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر، أثناء مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميدز.

وكان رد فعل موسيماني على الغاء الهدف مثير للجماهير، بسبب انفعاله الشديد الذي أبداه بسبب اعتراضه على إلغاء الهدف.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وظل الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، في المركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، ومازال يمتلك سبع مباريات مؤجلة.

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