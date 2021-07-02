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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير تقليدية ولذيذة...طرق مبتكرة لتقديم البطاطس

صدى البلد

يعشق الكثير منا البطاطس ، ولكن نحاول تقديمها بطرق مبتكرة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل البطاطس الهندية 

 

 

1- البطاطس الهندية

 

مقادير البطاطس الهندية
2 ثمرة كبيرة بطاطس  مسلوقة مبشورة

2 كوب دقيق 

6 ملعقة كبيرة سميد 

1 ملعقة صغيرة كمون ناعم 

1 ملعقة صغيرة بابريكا 

رشة شطة 

نصف ملعقة صغيرة كركم 

نصف ملعقة صغيرة جراما مسالا 

4 ملعقة كبيرة زيت 

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة 

ماء  حسب الحاجة 

زيت نباتي  للفرد 

زيت غزير  للقلي


طريقة تحضير البطاطس الهندية
* يخلط في العجان البطاطس والدقيق والسميد والتوابل والبقدونس والزيت

* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لترتاح لمدة 20 دقيقة

* تقطع العجينة كرات وسط وتفرد على الزيت جيداً

* تقلى في الزيت

* تزين وتقدم

 

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2- البطاطس بالمشروم والصوص البني

البطاطس بالمشروع احدي الطرق المبكرة اللذيذة التي يمكن أن تقدميها وجبة أساسية علس سفرتك أو جانبية لذلك يمكن أن تتعرفي علي الطريقة الكاملة 

مقادير البطاطس بالمشروم والصوص البني


1 كيلو بطاطس مسلوقة بالقشر

 2 طبق مشروم طازج 

2 بصله كبيرة مقطعين مكعبات صغيرة 

1 فلفلة حمرة

 جزرة مسلوقة ومهروسة

 نصف كوب كريمة لباني

 نصف كوب لبن خالي الدسم 

بقدونس مفروم 

ربع كوب صويا صوص 

1 كوب ماء 

2 ملعقة كبيرة باربيكيو صوص مقادير البطاطس الجراتان
4 حبة بطاطس كبيرة 5 فص ثوم كريمة لبانى زبدة ملح وفلفل أسود 
طريقة تحضير البطاطس الجراتان
* تقطع البطاطس حلقات مع الثوم والكريمة اللبانى والبيض والزبدة وتوضع فى الفرن

طريقة تحضير البطاطس بالمشروم والصوص البني


* اسلقي البطاطس بالقشرة

* احضري وعاء ثم ضيفي ملعقتان من الزيت ثم ضيفي البصل وشوحيه حتى يصل الى اللون البني

* ثم ضيفي الملح ثم اللبن ،الصويا صوص ،ثم صوص الباربيكيو

* ثم ضعيه في الخلاط واضربيهم جيدا حتى يصبح الصوص سائل

* ثم ضيفي الفلفل الاسود ثم الكريمة والجزر

* ثم ضعيهم مرة اخرى في وعاء تحمير البصل

* ضيفي عليهم المشروم صحيح وقلبيه جيدا واتركيه قليلا حتى يتشرب من الطعم

* قدميه في طبق التقديم مع البطاطس وزينيها بالكريمة

 

البطاطس بطاطس المشروم الشيف توتا مراد طريقة عمل البطاطس

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