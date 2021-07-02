تحية كبيرة لتاكيس جونياس.. سيف زاهر يعلق على مباراة الأهلى و بيراميدز | شاهد

علق الاعلامى سيف زاهر على تعادل بيراميدز مع الأهلي و أشاد بـ تاكيس جونياس مدرب نادى بيراميدز، وذلك من تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الجتماعى “ تويتر ”.

وكتب سيف زاهر “ تعادل بيراميدز مع الأهلي جاء عكس سير المباراة، لكن تحية كبيرة لتاكيس جونياس على الشكل الذى ظهر به بيراميدز اليوم فى مباراة كبيرة وقصة وحكاية ورواية تسيدها الأهلي و تمسك بها بيراميدز حتى النهاية رغم اللعب ب 10 لاعبين ” .

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استمرار الحظر الإعلامي على لاعبيه حتى موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتسببت هفوة ساذجة من محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي في حرمان فريقه من نقطتين ثمينتين ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، إثر تعادله في الوقت القاتل 2 / 2 مع مضيفه بيراميدز اليوم الخميس في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

وظل الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، في المركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، ومازال يمتلك سبع مباريات مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة في المركز العاشر وله أربع مباريات مؤجلة.

رغم معاناة بيراميدز من النقص العددي، عقب طرد لاعبه نبيل عماد دونجا في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، إلا أنه كان المبادر بالتسجيل بعدما سجل له إبراهيم عادل هدف التقدم في الدقيقة 47، لكن سرعان ما سجل حسين الشحات هدف التعادل في الدقيقة 50.

وأهدر الأهلي فرصة التقدم بعدما أضاع لاعبه التونسي علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 62، لكن محمود كهربا تمكن من تعويض ضياع الركلة بإحرازه الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 81.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز الأهلي، أحرز البوركيني إيريك تراوي هدف التعادل الثمين في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني، مستغلا هفوة من الشناوي.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة سموحة الأحد المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري بالإسكندرية.

تعادل بيراميدز مع الأهلي جاء عكس سير المباراة، لكن تحية كبيرة لتاكيس جونياس على الشكل الذى ظهر به بيراميدز اليوم فى مباراة كبيرة وقصة وحكاية ورواية تسيدها الأهلي و تمسك بها بيراميدز حتى النهاية رغم اللعب ب 10 لاعبين. — Seif Zaher (@seifzahersocial) July 1, 2021



