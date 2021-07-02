عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحية كبيرة لتاكيس جونياس.. سيف زاهر يعلق على مباراة الأهلى و بيراميدز | شاهد

صدى البلد

علق الاعلامى سيف زاهر على تعادل بيراميدز مع الأهلي و أشاد بـ تاكيس جونياس مدرب نادى بيراميدز، وذلك من تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتب سيف زاهر “ تعادل بيراميدز مع الأهلي جاء عكس سير المباراة، لكن تحية كبيرة لتاكيس جونياس على الشكل الذى ظهر به بيراميدز اليوم فى مباراة كبيرة وقصة وحكاية ورواية تسيدها الأهلي و تمسك بها بيراميدز حتى النهاية رغم اللعب ب 10 لاعبين ” .

 

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استمرار الحظر الإعلامي على لاعبيه حتى موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وتسببت هفوة ساذجة من محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي في حرمان فريقه من نقطتين ثمينتين ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، إثر تعادله في الوقت القاتل 2 / 2 مع مضيفه بيراميدز اليوم الخميس في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

 

وظل الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، في المركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، ومازال يمتلك سبع مباريات مؤجلة.

 

في المقابل، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة في المركز العاشر وله أربع مباريات مؤجلة.

 

رغم معاناة بيراميدز من النقص العددي، عقب طرد لاعبه نبيل عماد دونجا في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، إلا أنه كان المبادر بالتسجيل بعدما سجل له إبراهيم عادل هدف التقدم في الدقيقة 47، لكن سرعان ما سجل حسين الشحات هدف التعادل في الدقيقة 50.

 

وأهدر الأهلي فرصة التقدم بعدما أضاع لاعبه التونسي علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 62، لكن محمود كهربا تمكن من تعويض ضياع الركلة بإحرازه الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 81.

 

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز الأهلي، أحرز البوركيني إيريك تراوي هدف التعادل الثمين في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني، مستغلا هفوة من الشناوي.

 

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة سموحة الأحد المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري بالإسكندرية.

 


 

سيف زاهر الأهلى الدوري المصري دوري ابطال افريقيا محمود كهربا بيراميدز

ترشيحاتنا

بصورة مع الشناوي .. إكرامي يحتفل بـ تعادل بيراميدز امام الأهلي

تعليق مثير من موسيماني على خطأ الشناوي في مباراة الأهلي أمام بيراميدز

وفيات واحتراق الغابات.. موجة حر قاتلة تجتاح العالم

أمريكا: عنف الحوثي يتناقض مع ادعاءاتهم بالسلام

لتجنب مشكلات الطريق .. أفضل النصائح لقائدي السيارات

قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

إقالة موسيماني ...رجاء خاص من رضا عبد العال لـ الخطيب

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ