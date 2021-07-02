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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. بيان عاجل من السعودية بشأن اتفاق الرياض في اليمن.. قصف حوثي جديد يستهدف المملكة وطائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

صدى البلد

شهدت الساحة الإقليمية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة على جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة يعلق على أزمة سد النهضة
رأى مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، أن مجلس الأمن لا يمكنه تسوية مسألة سد النهضة بنفسه، وإنما الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا

بيان سوداني ناري يكشف تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة
قال المتحدث الرسمي باسم الفريق السوداني لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل إن خطاب إثيوبيا إلى مجلس الأمن، لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة في إثيوبيا

طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة
قالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش إسرائيل قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة.

بيان عاجل من السعودية بشأن اتفاق الرياض في اليمن
دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، طرفي اتفاق الرياض في اليمن لما تم التوافق عليه إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط في السعودية

بيان عاجل من السعودية بشأن اتفاق الرياض في اليمن

اليمن.. الجيش يعلن مقتل عشرات الحوثيين في استهداف جوي للتحالف
أعلن الجيش اليمني أمس الخميس، مقتل مسلحين من مليشيا الحوثي في قصف جوي للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

أمريكا: عنف الحوثي يتناقض مع ادعاءاتهم بالسلام
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، إن عنف مليشيات الحوثي في اليمن المستمر يتناقض مع ادعاءاتهم العمل لأجل السلام.

تونس.. قيس سعيد يندد بحادثة الاعتداء على عبير موسي

الجزائر..حركة مجتمع السلم ترفض المشاركة فى الحكومة الجديدة

الأردن يحذر من انفجار الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط في السعودية
أعلن التحالف العربي لدعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي من اليمن تجاه خميس مشيط.

العراق.. إنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد للاشتباه بوجود طائرة مسيرة فوقها
أفادت شبكة "روسيا اليوم" بأن  صافرات الإنذار دوت داخل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة فوقها.

تونس.. قيس سعيد يندد بحادثة الاعتداء على عبير موسي
علق الرئيس التونسي قيس سعيد على اعتداء النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال تدشينه الجناح الجديد لقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري.

أمريكا.. قرار عاجل من النائب العام بشأن أحكام الإعدام
أعلن النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الجمعة، تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.

 

 

الإقليمية والعالمية اثيوبيا السعودية سد النهضة اليمن غزة طائرات إسرائيلية اتفاق الرياض الرياض حوثي

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