مصر تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة فورية بشأن سد النهضة.. والسعودية تدعو لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

السيسي: أزمة كورونا أثبتت أن التعاون والتكامل بين الدول عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع

الخارجية الأمريكية تدرج تركيا في قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال

الأردن.. تعيين قائد جديد لسلاح الجو الملكي

إسرائيل تقصف موقعا لحماس بغزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة

الإمارات تمنع مواطنيها من السفر للدول التي تم إيقاف القدوم منها مسبقاً

وزير الطاقة السوداني يعلن رفع أسعار الوقود



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشان المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري دعا مجلس الأمن الدولي بالنظر على الفور في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قبل أيام من قيام أديس أبابا بالملء الثاني المحدد خلال يوليو الحالي.

وقال وزير الخارجية المصري إن "الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور".

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مصر والصين تسعيان للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة بينهما نحو آفاق أرحب، وأن أزمة كورونا أثبتت أن التعاون بين الدول والتكامل على مختلف المستويات عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع، وأشاد بالدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن السعودية دعت طرفي اتفاق الرياض إلى نبذ الخلافات واستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق، مؤكدةً على ضرورة "تغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن"

وقالت "الراي" إن العاهل الأردني عبد الله الثاني قرر تعيين العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات قائدا لسلاح الجو الملكي خلفا للعميد الركن الطيار زيد النقرش.

وأشارت "القبس" إن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت فجر الجمعة، موقعا يتبع لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق البالونات الحارقة نحو مستوطنات محاذية للقطاع.

وذكرت "الجريدة" أن الإمارات قررت منع سفر مواطنيها إلى الدول التي تم إيقاف القدوم منها مسبقاً، في ظل جائحة كورونا، فيما تشمل القائمة الهند، باكستان، بنغلاديش، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، ناميبيا زامبيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، سيراليون، ليبيريا، جنوب أفريقيا ونيجيريا.

وقالت "الوطن" إن وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد أعلن أن حكومة السودان رفعت أسعار الوقود للمرة الأولى منذ رفع الدعم.

دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت تركيا في قائمة البلدان المتورطة في استخدام أطفال جنودا على مدى العام الماضي، لتضع لأول مرة عضوا في حلف شمال الأطلسي على القائمة، في خطوة من المرجح أن تزيد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا.