ليسوا أبنائها.. نحات تمثال الأميرة ديانا يكشف سر وجود ثلاثة أطفال حولها

تم الكشف عن تمثال الأميرة ديانا الذي طال انتظاره وهو النصب التذكاري الدائم لها ، بعد أربع سنوات من الإعلان عنه لأول مرة، حيث أزاح عنه الستار ابنيها ويليام وهاري في قصر كينجستون، بالتزامن مع ذكرى ميلادها الستين.



ويأتي التمثال نتاج عمل الفنان والنحات "إيان رانك برودلي" على مدار سنوات، ولفت التمثال انتباها الجميع لوجود 3 أطفال حولها منهم طفلين لا يشببهون أبنائه.



ووفقا لموقع "ياهو نيوز" الإخباري، كشف إيان سر وجود الأطفال الثلاثة حيث تمسك بيديها فتاة، بينما تضع يدها الأخرى على كتف صبي. ويقف صبي آخر خلفهم، وقال رانك برودلي ،عن شرح سبب ظهور الثلاثي : "أعتقد أننا شعرنا إذا وقفت الأميرة بمفردها فقد تبدو معزولة".

وتابع: "من الأشياء التي ظهرت في حديثها مع أصدقائها وعائلتها أنها كانت شخصًا ودودًا ومجتمعيًا ، وكان لديها حب خاص للأطفال، ويشير وجود الأطفال إلى عملها الإنساني ويظهر أنها كانت راحة كبيرة".

وكان رانك المسؤول أيضا عن نحت تمثال الملكة الموجود على عملة معدنية، وتابع: "لسوء الحظ لم أعرف الأميرة مطلقًا ، ولم أقابلها أبدًا ، لذلك كنت أعتمد على ما سيقوله الأصدقاء والعائلة".

الأميرة ديانا

واعتمد خلال تكوين الصورة للنحت على ذكريات الأهل والأصدقاء، مثل حكايات وذكريات ووجهات نظر معينة ، لذا اعتبرهم ساهموا بهذه الطريقة في وصف روحها لنحتها وتجسيدها.

ويقول: "هذا يساعد في تكوين صورة شخص ما ، لذلك عندما أكون بمفردي في الاستوديو ، وأقوم فقط بعرض الصلصال ، شعرت بأنني بدأت في التعرف على شخص ما. وفي نهاية المهمة ، شعرت حقًا كما لو أنني أعرف ديانا ".

تم تمثيل ديانا في السنوات الأخيرة من حياتها ، حيث أوضح قصر كنسينجتون أنهم أظهروها عندما كانت تؤدي دورها الدبلوماسي، وقال بيان من القصر: "استندت الصورة وأسلوب الملابس إلى الفترة الأخيرة من حياتها حيث اكتسبت الثقة في دورها كسفيرة للقضايا الإنسانية ويهدف إلى نقل شخصيتها وحنانها".

وتم تجسيدها بقصة شعر قصيرة وفي ملابس أنيقة، وهو زي يشبه صورة بطاقة عيد الميلاد لعام 1993، وسيكون التمثال قطعة ثابتة في حديقة قصر كنسينجتون ، حيث يعيش ويليام مع زوجته كيت وأطفالهما الثلاثة ، جورج وشارلوت ولويس.