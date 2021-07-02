عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليسوا أبنائها.. نحات تمثال الأميرة ديانا يكشف سر وجود ثلاثة أطفال حولها

تمثال الأميرة ديانا
تمثال الأميرة ديانا

تم  الكشف عن تمثال الأميرة ديانا الذي طال انتظاره وهو النصب التذكاري الدائم لها ، بعد أربع سنوات من الإعلان عنه لأول مرة، حيث أزاح عنه الستار ابنيها ويليام وهاري في قصر كينجستون، بالتزامن مع ذكرى ميلادها الستين.


ويأتي التمثال نتاج عمل الفنان والنحات "إيان رانك برودلي" على مدار سنوات، ولفت التمثال انتباها الجميع لوجود 3 أطفال حولها منهم طفلين لا يشببهون أبنائه.

txt

في ذكرى ميلادها.. الأميرة ديانا عانت من مرض سري وصرخت للمساعدة

txt

هدية فخمة من الأميرين.. ذكرى ميلاد الأميرة ديانا تجمع شمل ويليام وهاري


ووفقا لموقع "ياهو نيوز" الإخباري، كشف إيان سر وجود الأطفال الثلاثة حيث تمسك بيديها فتاة، بينما تضع يدها الأخرى على كتف صبي. ويقف صبي آخر خلفهم، وقال رانك برودلي ،عن شرح سبب ظهور الثلاثي : "أعتقد أننا شعرنا إذا وقفت الأميرة بمفردها  فقد تبدو معزولة".

 

وتابع: "من الأشياء التي ظهرت في حديثها مع أصدقائها وعائلتها أنها كانت شخصًا ودودًا ومجتمعيًا ، وكان لديها حب خاص للأطفال، ويشير وجود الأطفال إلى عملها الإنساني ويظهر أنها كانت راحة كبيرة".

 

وكان رانك المسؤول أيضا عن نحت تمثال الملكة الموجود على عملة معدنية، وتابع: "لسوء الحظ لم أعرف الأميرة مطلقًا ، ولم أقابلها أبدًا ، لذلك كنت أعتمد على ما سيقوله الأصدقاء والعائلة".

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

واعتمد خلال تكوين الصورة للنحت على ذكريات الأهل والأصدقاء، مثل  حكايات وذكريات ووجهات نظر معينة ، لذا اعتبرهم  ساهموا بهذه الطريقة في وصف روحها لنحتها وتجسيدها.

 

ويقول: "هذا يساعد في تكوين صورة شخص ما ، لذلك عندما أكون بمفردي في الاستوديو ، وأقوم فقط بعرض الصلصال ، شعرت بأنني بدأت في التعرف على شخص ما. وفي نهاية المهمة ، شعرت حقًا كما لو أنني أعرف ديانا ".

 

تم تمثيل ديانا في السنوات الأخيرة من حياتها ، حيث أوضح قصر كنسينجتون أنهم أظهروها عندما كانت تؤدي دورها الدبلوماسي، وقال بيان من القصر: "استندت الصورة وأسلوب الملابس إلى الفترة الأخيرة من حياتها حيث اكتسبت الثقة في دورها كسفيرة للقضايا الإنسانية ويهدف إلى نقل شخصيتها وحنانها".

وتم تجسيدها بقصة شعر قصيرة وفي ملابس أنيقة، وهو زي يشبه صورة بطاقة عيد الميلاد لعام 1993، وسيكون التمثال قطعة ثابتة في حديقة قصر كنسينجتون ، حيث يعيش ويليام مع زوجته كيت وأطفالهما الثلاثة ، جورج وشارلوت ولويس.

الأميرة ديانا تمثال الأميرة ديانا قصر كينجستون تمثال ذكرى ميلاد

ترشيحاتنا

مساحات تزيد على 10 آلاف متر| طرح مخابز وجراجات في مزاد علني بالقاهرة غدا.. التفاصيل والشروط

تطبيق GB WhatsApp بميزات جديدة لهواتف أندرويد

جديد في مصر.. هافال جوليان موديل 2022| صور

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة

ليسوا أبنائها.. نحات تمثال الأميرة ديانا يكشف سر وجود ثلاثة أطفال حولها

بكاميرا 108 ميجابكسل.. فيفو تطور هاتف 5G بقدرات تصوير فائقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ