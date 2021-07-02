عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفتاة الألمانية الباكية

بطولة اليورو 2020 .. طفلة ألمانية باكية تثير تعاطف العالم بسبب التنمر

الفتاة الألمانية
الفتاة الألمانية الباكية

بكت طفلة ألمانية بين ذراعي والدها حتى تصبح حديث العالم ليس لأن منتخب ألمانيا بلادها ودع بطولة اليورو 2020 بعد هزيمته أمام نظيره الإنجليزي ولكن بسبب تنمر الجماهير الإنجليزية.

ذكرت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، بأن القصة بدأت مع توماس مولر نجم المنتخب الألماني الذي سخر من المنتخب الإنجليزي في بطولة اليورو 2020  قبل المباراة في إشارة الإخفاقات المتتالية التي عاني منها الإنجليز في البطولات الكبرى حيث لم يفوزوا إلا ببطولة واحدة وهي كأس العالم .1966

الطفلة الألمانية في بطولة اليورو 2020  كانت ضحية الهزيمة لتتحول دموعها إلى مادة للسخرية وكأنها سبب هزيمة المنتخب الإنجليزي السنوات الماضية .

بالمقابل ظهرت أصوات إنجليزية تدافع عن الطفلة، كما أن إنجلترا تخلصت من عقدة ألمانيا وتأهلت إلى الدور ربع النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخها منذ عام 1996، وتستعد إنجلترا لمواجهة أوكرانيا .

فوز إنجلترا على ألمانيا.. بطولة اليورو 2020

وتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بفوزه على ألمانيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 على ملعب ويمبلي.

الشوط الأول

استحوذ منتخب ألمانيا على الكرة في بداية اللقاء، وكاد جروتسكا أن يسجل هدف التقدم للألمان في الدقيقة 8، عندما انطلق بهجمة مرتدة صوب مرمى إنجلترا، لكن ديكلان رايس قام بعركلته على حدود منطقة الجزاء، ليتم إشهار البطاقة الصفراء في وجهه واحتساب ضربة حرة للمانشفت.

وسدد هافرتز الضربة الحرة المباشرة، لكنها اصطدمت بالحائط البشري الإنجليزي.

وتصدى مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني، لتسديدة قوية أطلقها رحيم ستيرلنج من خارج منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، ليخرجها لضربة ركنية في الدقيقة 16.

وتحول الاستحواذ بعد ذلك لصالح المنتخب الإنجليزي، وسط تراجع من المنتخب الألماني.

وتحصل ماتياس جينتر مدافع منتخب ألمانيا على البطاقة الصفراء في الدقيقة 25 بعد دفعه لـ لوك شاو.

وفي الدقيقة 27، أهدر هاري ماجواير فرصة تسجيل هدف التقدم لإنجلترا، عندما أرسل له تريبير كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها برأسه، لكن تسديدته ضلت طريق الشباك.

وفي الدقيقة 34، أهدر تيمو فيرنر أخطر فرص اللقاء لمنتخب ألمانيا، عندما انفرد بمرمى إنجلترا بعد تلقيه تمريرة رائعة من هافرتز، لكن بيكفورد تصدى لتسديدته محافظًا على نظافة شباك الإنجليز.

واستمر تناقل الكرات في منتصف الملعب،وفي الدقيقة الأخيرة، أهدر هاري كين فرصة خطيرة لإنجلترا، بعدما قام بمراوغة نوير، لكن هوملز شتت الكرة،  لينتهي الشوط الأول بدون أفضلية لمنتخب سواء بالنتيجة أو بالأداء. 

الشوط الثاني

وتصدى جوردان بيكفورد لفرصة خطيرة لألمانيا، عندما سدد هافرتز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48، لكن الحارس الإنجليزي أظهر براعته وأخرج الكرة لضربة ركنية.

واستحوذ لاعبو المنتخب الألماني على الكرة نسبيًا مع بداية الشوط الثاني، لكن أي من المرميين لم يتم تهديده في ظل صلابة دفاع المنتخبين.

وفي الدقيقة 69، أجرى المدربان أولى التغييرات، فقام ساوثجيت بالدفع بجاك جيراليش بدلًا من بوكايو ساكا، فيما أشرك لوف سيرجي جنابري بدلًا من تيمو فيرنر.

وفي الدقيقة 75 استطاع المنتخب الإنجليزي تسجيل الهدف الأول عن طريق رحيم ستيرلنج من متابعة للتمريرة العرضية التي أرسلها لوك شاو من الجهة اليسرى.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 85 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جاك جيراليش، ليقود منتخب بلاده للبلوغ لدور ربع النهائي.

ويواجه منتخب إنجلترا في الدور ربع النهائي، المنتصر من مباراة منتخبي السويد وأوكرانيا.

طفلة ألمانية تعاطف العالم التنمر منتخب ألمانيا بطولة اليورو 2020 توماس مولر المنتخب الألماني

ترشيحاتنا

مساحات تزيد على 10 آلاف متر| طرح مخابز وجراجات في مزاد علني بالقاهرة غدا.. التفاصيل والشروط

تطبيق GB WhatsApp بميزات جديدة لهواتف أندرويد

جديد في مصر.. هافال جوليان موديل 2022| صور

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة

ليسوا أبنائها.. نحات تمثال الأميرة ديانا يكشف سر وجود ثلاثة أطفال حولها

بكاميرا 108 ميجابكسل.. فيفو تطور هاتف 5G بقدرات تصوير فائقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ