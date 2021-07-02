عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنقاذ بالصدفة

زميلتان تتبادلان الكلى لإنقاذ زوجيهما.. شاهد

زميلتان تتبادلان
زميلتان تتبادلان الكلى لإنقاذ زوجيهما

حديث بالصدفة تحول إلى عملية إنقاذ زميلتان في مؤسسة واحدة تتبادلان الكلى، عبر لقاء عابر بينهما في مكان العمل، والذي تحول إلى فرصة لإنقاذ حياة زوج كل منهما .

السيدتان سوزان إليس وتيا ويمبوش تعملان معا في الرعاية الصحية للأطفال بولاية جورجيا الأمريكية كانتا على أن زوجيهما بحاجة إلى زرع كلية لكنهما لا تعرفات تفاصيل المشاكل الصحية في العائلتين إلا عندما التقتا بالصدفة في "دورة مياه" المؤسسة.

وفي تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن السيدتين توقفتا للسؤال عن صحة زوج كل منهما في حوار سريع بينهما اكتشفتا أن فصيلة دم ويمبوش مطابقة تماما لفصيلة زوج إليس وأن فصيلة إليس متوافقة مع فصيلة زوج ويمبوش.

 

إنقاذ حياة زوجيهما 

 

وبعد اكتشاف إمكانية إنقاذ حياة زوجيهما خضعت إليس وويمبوش للاختبارات المطلوبة، حيث تمت الموافقة عليهما كمتبرعتين بالكلى لكل من رودني ولانس.

بعد عمليتي تبادل زرع كليتين ناجحتين تعافى الزوجان، ويأمل الأزواج أن تكون قصتهم تذكيرا للناس بأهمية سؤال بعضهم بعضا عن أحوالهم.

عملية إنقاذ الرعاية الصحية ولاية جورجيا المشاكل الصحية زرع كلي زميلتان تتبادلان الكلى زوجيهما

ترشيحاتنا

مساحات تزيد على 10 آلاف متر| طرح مخابز وجراجات في مزاد علني بالقاهرة غدا.. التفاصيل والشروط

تطبيق GB WhatsApp بميزات جديدة لهواتف أندرويد

جديد في مصر.. هافال جوليان موديل 2022| صور

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة

ليسوا أبنائها.. نحات تمثال الأميرة ديانا يكشف سر وجود ثلاثة أطفال حولها

بكاميرا 108 ميجابكسل.. فيفو تطور هاتف 5G بقدرات تصوير فائقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

راحوا يصيفوا رجعوا أموات.. 3 أصدقاء ودعهم أهالي المنوفية في مشهد مهيب|شاهد

وزير التعليم ينفي خبر بدء الدراسة 19 سبتمبر في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

حفلة وقاعدة حمام .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد وحسن شاكوش "فيديوجراف"

بعد أيام من ركوبها التريند .. فتاة البوركيني تتعرض لحادث أليم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ