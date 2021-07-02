زميلتان تتبادلان الكلى لإنقاذ زوجيهما.. شاهد

إنقاذ بالصدفة

حديث بالصدفة تحول إلى عملية إنقاذ زميلتان في مؤسسة واحدة تتبادلان الكلى، عبر لقاء عابر بينهما في مكان العمل، والذي تحول إلى فرصة لإنقاذ حياة زوج كل منهما .

السيدتان سوزان إليس وتيا ويمبوش تعملان معا في الرعاية الصحية للأطفال بولاية جورجيا الأمريكية كانتا على أن زوجيهما بحاجة إلى زرع كلية لكنهما لا تعرفات تفاصيل المشاكل الصحية في العائلتين إلا عندما التقتا بالصدفة في "دورة مياه" المؤسسة.

وفي تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن السيدتين توقفتا للسؤال عن صحة زوج كل منهما في حوار سريع بينهما اكتشفتا أن فصيلة دم ويمبوش مطابقة تماما لفصيلة زوج إليس وأن فصيلة إليس متوافقة مع فصيلة زوج ويمبوش.

إنقاذ حياة زوجيهما

وبعد اكتشاف إمكانية إنقاذ حياة زوجيهما خضعت إليس وويمبوش للاختبارات المطلوبة، حيث تمت الموافقة عليهما كمتبرعتين بالكلى لكل من رودني ولانس.

بعد عمليتي تبادل زرع كليتين ناجحتين تعافى الزوجان، ويأمل الأزواج أن تكون قصتهم تذكيرا للناس بأهمية سؤال بعضهم بعضا عن أحوالهم.