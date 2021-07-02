ميريام فارس تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت فيها باطلالة جذابة لتخطفت انظار جمهوره .

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت فيلمها الوثائقي “غدارة يا دنيا” عبر منصة نت فليكس.

ونشرت مريام فارس البرومو عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام” وتدور أحداث الفيلم حول رحلة 6 سنوات من الزواج و الأمومة . وستروي اللبنانية ميريام فارس قصة معاناتها أثناء فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا الذي صادف أيضًا فترة حملها بطفلها الثاني.



تفاصيل فيلم ميريام فارس

وتدور أحداث الفيلم حول رحلة ٦ سنوات من الزواج والأمومة، وتروي اللبنانية ميريام فارس قصة معاناتها أثناء فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا الذي صادف أيضًا فترة حملها بطفلها الثاني، وهو من إخراج شريف طهراني.

و لعرض الفيلم على منصة Netflix، هناك معلومات خاصة تؤكد أنها كانت قد اشترطت على الفنانة ظهورهما فيه.

و بالفعل نشرت المنصة الإعلان الدعائي للفيلم بظهور زوجها و ابنها فيه دون إظهار كامل ملامحهم كنوع من التشويق.

وكشفت منصة Netflix عن ميعاد عرض الفيلم الوثائقي Myriam Fares: The journey للمغنية اللبنانية ميريام فارس، وذلك في الثالت من يوليو المقبل لعام ٢٠٢١.

ويسرد الفيلم الذي أخرجه شريف طهراني، معاناة اللبنانية ميريام فارس هي وعائلتها خلال فترة حظر فيروس كورونا التي تصادفت مع فترة حملها.

فيلم مريام فارس الأول لـ مغنية عربية

ويعد الفيلم The Journey ومدته ساعة و١١ دقيقة من أول الأفلام التي أنتجتها المنصة العالمية Netflix لمغنية عربية.

وكانت مجموعة من الصور التي نشرت عن الفيلم الوثائقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بين الجمهور، وعلق بعض المتابعين على الصور بعبارات سخرية واستنكار حول شكل المعاناة التي نشرتها اللبنانية.