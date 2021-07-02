7 سنوات إنجازات تنموىة على أرض الوادي الجديد.. تنفيذ شبكة طرق عملاقة.. ومشروعات استثمارية وإنشاء مناطق لوجستية بشراكة أوروبية

شهدت محافظة الوادي الجديد علي مر السبع سنوات الماضية إنجازات تنموية عملاقة في كافة المجالات والتي لم تشهدها المحافظة قبل ذلك حيث شهدت المحافظه منظومه من الطرق تربط المحافظه بمحافظات الصعيد والتي ستساعد علي خلق فرص حقيقية لتشجيع الاستثمار فضلا عن الطفرة التنموية في الاستثمار الزراعي ومشروعات الظهير الزراعي ومبادرات النخيل وانتاج الحرير وغيرها من المبادرات الرئاسية التي جعلت المحافظة حديث الساعه في القنوات الفضائيه والتي تعرض بصفه يوميه عن مزايا الاستثمار والمستثمرين علي ارض المحافظة .

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وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على تنفيذ طريق توشكى الفرافرة بنطاق المحافظة والذى جرى البدء فى تنفيذه ليكون أطول طريق على مستوى الجمهورية، والذى يبلغ طوله فى نطاق المحافظة 1200 كيلو متر وبعرض 23 مترا ويبلغ طوله الإجمالي حتى محافظة الجيزة 2000 كيلو متر بتكلفة اجمالية تصل إلى حوالى 22 مليار جنيه.

وأضاف الزملوط ، أن وزارة النقل وافقت على مشروع تعديل نقب المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى نصف مليار جنيه وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى حوالى 125 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بهدف الحد من وقوع الحوادث بسبب وعورة تلك المنطقة نظرا لطبيعتها الجغرافية حيث يجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين .

واوضح الزملوط إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية والعمل على جذب استثمارات أجنبية بالشراكة مع الجانب المصرى، وذلك من خلال تنفيذ منظومة إنتاجية عملاقة تشمل استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان بالموالح " البرتقال- الليمون، - جريب فروت – ماندرين- رمان – فراولة – طماطم " وبعض الأعشاب، وفقاً لطبيعة الأراضي، وإنشاء مصانع لتحويل هذه المنتجات الى عصائر وتصديرها للخارج باستثمارات تقدر ب ملياري جنيه.

وستتضمن هذه المنطقة إنشاء مصانع ومحطات تصدير بالمحافظة، مما يعزز حجم الصادرات المصرية بالعملات الأجنبية، ويساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وإجمالي المساحة المستهدفة من المشروع تبلغ 50 ألف فدان.

وشهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، توقيع عقد شراكة مع شركة يونانية كبرى الشركات الأوروبية في زراعة الموالح، لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة "زراعية - صناعية – تجارية"، على مساحة 10 آلاف فدان كمرحلة أولى، وتعد أول استثمارات أجنبية على أرض المحافظة وبالشراكة مع البنك الزراعي المصري، وشركة الريف المصري.

ولفت المحافظ الي أنه فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية، تم توقيع بروتوكول شراكة مع إحدى الشركات اليونانية؛ لزراعة 10 آلاف فدان، وإقامة منطقة صناعية لإنتاج العصائر والمربات بتكلفة 100 مليون دولار، وجار اتخاذ الإجراءات النهائية لعملية التعاقد.

ووقعت المحافظة أيضًا مع البنك الأهلى المصرى وشركة «جنان» الإماراتية، بروتوكول تعاون لإقامة مشروع استثمارى زراعى حيوانى مع تنفيذ منازل للجذب السكانى لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وذلك باستثمارات تُقدر بـ 2.5 مليار جنيه.

وأضاف المحافظ أنه تم اعتماد الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الجاري، حيث تم تخصيص 269 مليون جنيه للمحافظة، لافتا إلى وجود زيادة فى الاعتمادات المخصصة للعام الجارى بنسبة 100%، من خلال زيادة 144 مليون جنيه مقارنة بخطة العام المالى 2017-2018.

وأوضح أنه يجرى العمل حاليا فى مشروع إنتاج داجنى مُميكن بالفرافرة على مساحة 150 فدانا بطاقة 500 ألف طائر فى الدورة الواحدة، وكذا تم الاتفاق مع «جهاز الخدمة الوطنية» على إنشاء مجمع حيوانى بطاقة 10 آلاف رأس، كما تم الاتفاق مع «جهاز الخدمة الوطنية» وشركة أمريكية لتنفيذ مشروع دواجن بطاقة 75 مليون طائر خلال 4 سنوات، على أن يخصص الإنتاج للتصدير، فضلا عن تخصيص 150 فدانا لإقامة مشروع لتربية النعام.

وأكد الزملوط أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في العديد من المجالات فبالنسبة لتطوير العشوائيات، فقد تم تطوير عدد من الأسواق بتكلفة 25 مليون جنيه، وكذا تم تطوير الأماكن غير الآمنة بتكلفة 80 مليون جنيه، كما تم تطوير المناطق غير المخططة بتكلفة 65 مليون جنيه، فيما عرض المحافظ صور المشاركات المجتمعية للمجتمع المدنى خلال الفترة المذكورة، حيث وصلت نسبة مساهماتهم إلى 188 مليون جنيه.

أما في مجال التخطيط، تم إنشاء 5 مراكز تكنولوجية بالمحافظة ودعمها بالأجهزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، فيما قامت وزارة التعاون الدولى بدعم المحافظة بـ 50 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحى لـ 9 قرى.