حدث ليلا ..الصحة: تسجيل 242 حالة بفيروس كورونا.. رسالة دعم مؤثرة من الأهلي لـ الشناوي
نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عدد من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
اليوم .. انطلاق 50 قافلة علاجية مجانية بمراكز الجيزة لمدة 6 أشهر
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عدد من أجهزة IQOS الحديثة الخاصة بالتدخين
رأي خبراء الإعلام والطب النفسي في حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. فيديو
الصحة: تسجيل 242 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 25 حالة وفاة
أمريكا.. قرار عاجل من النائب العام بشأن أحكام الإعدام
في حجم القمر.. العثور على أصغر نجم ميت تم اكتشافه حتى الآن
نتق بك...رسالة دعم مؤثرة من الأهلي لـ الشناوي
هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب
وفيات واحتراق الغابات.. موجة حر قاتلة تجتاح العالم
أمريكا: عنف الحوثي يتناقض مع ادعاءاتهم بالسلام