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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل طاسة السجق بالجبنة

صدى البلد

 طاسة السجق بالجبنة من الأطباق المعروفة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم نظرا لمذاقها الشهي الذي لا يقاوم.

 

قدم  الشيف شربيني  مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل طاسة السجق بالجبنة في المنزل.

 

 

مقادير طاسة السجق بالجبنة


بصل 

سجق شرقي 

ثوم 

كرات فلفل رومي

 فلفل حار

 زيت 

ملح وفلفل 

جوزة الطيب 

بهارات 

جبنة شيدر مبشورة 

جبنة موتزاريلا 

عيش بلدي  للتقديم


طريقة تحضير طاسة السجق بالجبنة


- تشوح كل الخضار في الطاسة مع الزيت

-ثم يضاف السجق والطماطم والبهارات والملح والفلفل

- يترك حتى تمام النضج ويقدم مع الخبز

 

 

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