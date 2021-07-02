أخبار التكنولوجيا.. تطبيق GB WhatsApp بميزات جديدة لهواتف أندرويد.. وسامسونج تعلن موعد إطلاق أحدث هواتفها

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، والتي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها.



يعد GB WhatsApp، نسخة معدلة من واتساب مخصصة لهواتف أندرويد، شائع الاستخدام في جميع أنحاء العالم، ويفضل البعض استخدامه نظرًا لمميزاته وخياراته المذهلة، ومن المحتمل أن يكون السبب وراء شعبيته المتزايدة هو ميزاته الإضافية، والتي يفتقر إليها تطبيق التراسل الأصلى.



كشفت أحدث التقارير التقنية، صورًا ومعلومات حول مواصفات هاتف فيفو Vivo S10، القادم والذي من المقرر أن تعلن عنه الشركة الصينية رسميا في الربع الثالث من العام الجاري.



أشارت بعض الشائعات إلى أن شركة هواوي، تعتزم إطلاق ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف Huawei P50 المرتقبة، وقد أثارت إعدادات الكاميرا المميزة في التشكيلة الجديدة الجدل خلال الأشهر الماضية.



ابتكر فريق من الباحثين تقنية جديدة تسمى YouCare، والتي تتيح لمراقبة الصحة عن بُعد، والتي تم الإعلان عنها رسميًا في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2021 الذي يعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا.



وعدت شركة سامسونج Samsung، سابقا بالتزامها بتقديم تحديثات أمنية منتظمة لأجهزتها الرئيسية لمدة أربع سنوات فقط، واليوم أعلنت عملاقة التقنية الكورية عن مفاجأة جديدة عشاق أجهزتها الذكية.



حصل أحدث طرازات حاسبات الألعاب من لينوفو على خصم كبير مؤخرا، حيث أصبحت تكلفة طراز لاب توب Legion 5، الذي يأتي بشاشة بقياس 15 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت، وذاكرة داخلية 512 جيجابايت، تبلغ 999 دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 ألف و 600 جنية مصري).



شاركت سامسونج Samsung، اليوم ملصقا ترويجيا على موقعها الرسمي في الهند، حيث تستعد الشركة للإعلان عن هاتف جديد، يشاع أنه سيصل تحت اسم Galaxy F22 في الأسواق غير 5G، والذي ظهر حوله العديد من التسريبات منذ بضعة أشهر.