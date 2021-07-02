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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمال عوض: 1.2 مليون مواطن صرفوا معاشهم فى اليوم الأول من إجمالي 10.5 مليون مستحق

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، للحديث حول أنه بدأ بالأمس الخميس صرف المعاشات وفقاً للزيادات الجديدة، مشيراً إلى أن أصحاب المعاشات بدأوا صرف مستحقاتهم أمس رغم أنه  إجازة رسمية وذلك بعد أن تم ضخ 20.5 مليار جنيه عبر 16 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية،.

وأضاف أن كل البنوك انتظمت في ذلك عدا أحد البنوك بسبب مشكلة في السيستم وتم المتابعة معه حتى تم حلها في الثانية ظهراً، موضحاً أن اليوم الأول  شهد قيام 1.2 مليون مواطن بصرف معاشه من إجمالي 10.5 مليون مستحق.

وأشاررئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه بعد صدور قانون المعاشات عام 2019، فأصبح كل يوم يمر بعد هذا التاريخ مختلف لكل من يسوي معاش، وينص القانون على زيادة سنوية في شهر يوليو، وتعادل معدل التضخم، ووفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي تم التعديل إلى زيادة بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، وهو ما يدل على مدى اهتمام سيادته بملف التأمينات والمعاشات، إذ سيتم الاعتماد على معيارين، وهما: معدل التضخم، والقدرات المالية المتوافرة لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

تجدر الإشارة الي ان قيم المعاشات المنصرفة قد شهدت طفرات عديده على مدار السنوات الماضية حيث كانت قيمة المعاشات المنصرفة  في عام 2013/2014 اجمالى مبلغ  86.5  حتي بلغت مبلغ 282 مليار جنيه في العام الحالي كذلك شهد الادنى لقيمة المعاش  تطور ملموسا  منذعام 2014 ففي عام 2014 و2015  كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها ليصبح 500 جنيه فى عامى 2016 و2017 ثم زاد ليبلغ 750 جنيها في عام 2018 حتى وصل الي  900 جنيه منذو عام 2019.

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