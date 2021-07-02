المانجو بـ 12 جنيها.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

أسعار الخضراوات والفاكهة

أسعار الخضراوات والفاكهة .. استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 2-7- 2021.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو

البصل بـ 3 جنيهات للكيلو

البطاطس 5.5 جنيهات للكيلو

الكوسة 5 جنيهات

فاصوليا تسجل 5 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ 3.5 جنيها للكيلو

فلفل رومي بـ 4 جنيهات للكيلو

الخيار بـ 5.5 جنيهات للكيلو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

المانجو بـ 12 جنيها

الكنتالوب 4.5 جنيه

العنب 9جنيهات

البرتقال 4 جنيهات



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 - 7 - 2021

يستعرض موقع صدى البلد ارتفاع اسعار الذهب السوم الجمعة 2 - 7 - 2021 بقيمة 4 جنيهات في بداية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية مع بداية تعاملات اليوم.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة كالتالى:

اسعار الذهب عيار 24 884 إلى 886

اسعار الذهب عيار 22 811 إلى 813

اسعار الذهب عيار 21 774 إلى 776

اسعار الذهب عيار 18 664 إلى 666

اسعار الذهب الاونصة 27,368 إلى 27,495

اسعار الجنيه الذهب 6,160 إلى 6,190

الكيلو 880,000 إلى 882,355

سعر الذهب في مصر بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.