أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .



ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم فى البنك الأهلى



وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.14 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.15جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21.71 جنيه للشراء و22.17 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.61 جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 3.99 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.



و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.



ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.

