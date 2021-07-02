أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة
ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .
ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم فى البنك الأهلى
وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.14 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.15جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.28جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21.71 جنيه للشراء و22.17 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.61 جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلى 3.99 جنيهات للشراء و 4.31 جنيه للبيع.
و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.
ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.