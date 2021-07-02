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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"التفوق العلمي" موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

مساجد الجديدة
مساجد الجديدة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان “التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم” ، مع التأكيد على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

افتتاح مساجد جديدة


من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 8 مساجد جديدة -إحلالًا وتجديدًا-، اليوم الجمعة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1511 مسجدًا، منها 1391 مسجدًا جديدًا -إحلالًا وتجديدًا-، و 120 مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد الجديدة هي: 
مديرية أوقاف الشرقية
1. العمدة –أبو ياسين – مركز أبو كبير
2. هرماس رضوان – أولاد صقر
مديرية أوقاف كفر الشيخ
3. البحري – الكفر الشرقي – الحامول شرق 
4. الكبير بمحلة موسى

مديرية أوقاف الغربية
5. عزبة أبو ناجي- دخميس المحلة الكبرى
مديرية أوقاف الإسكندرية
6. التنعيم- المنشية البحرية- قسم المنتزه الثالث 
مديرية أوقاف أسيوط
7. الرحمن بكاروت – إدارة أوقاف القوصية غرب


مديرية أوقاف المنوفية
8. المفتاح العربي – الخطاطبة- مركز السادات

خطباء المكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لخطباء المكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر الشريف من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام الراغبين في التعاقد بنظام الأجر مقابل عمل في المناطق التي تحددها الوزارة.

وحددت وزارة الأوقاف، أن يكون التقديم وفق الضوابط التالية :

1. أن يكون المتقدم من خطباء المكافأة على بند التحسين .
2. أن يكون حاصلًا على الليسانس من إحدى الكليات التالية : (أصول الدين ، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين ، الشريعة والقانون " بشعبتيها "، كلية القرآن الكريم ، كلية اللغة العربية ، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية " جميع اللغات ، " كلية التربية جامعة الأزهر " شعب : الدراسات الإسلامية ، اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية) .
3. أن يقبل العمل في الأماكن التي تحددها الوزارة حسب احتياجها .
4. يكلف من يجتاز الاختبارات المطلوبة بأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر وخطبة الجمعة ، وإشرافه العام على المسجد المحدد له ، مع إعطائه إجازة أسبوعيه أحد أيام الأسبوع عوضًا عن يوم الجمعة بالتنسيق مع المديرية التي يعمل بها .
5. سيتقاضى المتعاقد بنظام الأجر مقابل العمل مبلغ (2400 جنيه) شهريًا .
6. من تثبت كفاءته في أداء المهام المكلف بها ستكون له الأولوية حال الإعلان عن تعيين الأئمة متى انطبقت عليه شروط الإعلان .

وناشدت الراغبين ملء النموذج المرفق على الرابط من هنا

وفي سبيل إتاحة الفرصة أمام خطباء المكافأة على غير بند التحسين الراغبين في تحسين أحوالهم المالية دخول اختبار تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة ملء النموذج من هنا

وذكرت وزارة الأوقاف، أن من يجتاز منهم اختبارات التحسين سيكون له الحق بعد ثلاثة أشهر في التقدم للتعاقد بنظام الأجر مقابل عمل الموضح في البند أولاً ، بعد استيفاء الإجراءات والاختبارات المطلوبة للتعاقد بنظام الأجر مقابل عمل .

 

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