أمريكية تشارك في سباق ألعاب القوى رغم حملها في الشهر الخامس

خاضت سباق الـ 800 متر

تصدرت مشاركة العداءة الأمريكية، ليندسي فلاك، في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، قائمة أبرز الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد خوضها سباق الـ800 متر وهي حامل في الشهر الخامس.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الأمريكية أصرت العداءة الأمريكية، ليندسي فلاك، والبالغة من العمر 31 عاماً، على خوض السباق لدوافع شخصية رغم أن الحمل كان واضحًا عليها.

المشاركة الأخيرة

وأوضحت ليندسي فلاك أنها كانت تفكر في الحمل والإنجاب وتكوين أسرة، وفي نفس الوقت وضعت لنفسها هدفا بأن تبذل كل جهدها في التمرينات للحصول على فرصة بخوض أولمبياد طوكيو في العام الماضي.

وأضافت «فلاك» أن هذه فرصتها الأخيرة قبل البدء بتكوين أسرة، لكن أزمة كورونا ضربت العالم وتسببت بتأجيل الأولمبياد.

رأى الطبيب

ولفتت العداءة الأمريكية بعد تفكير أصرت فلاك على المشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، لتكون مشاركتها الرياضية الاحترافية الأخيرة.

وبعد القرار، استشارت العداءة الطبيب، الذي سمح لها بالتمرين والمشاركة في التصفيات، بشرط أن تنتبه لأي إشارات أو أعراض طبية مفاجئة خلال التمرين، كما عليها أن تتجنب أي سقوط مفاجئ أو عنيف.

وبالفعل، شاركت فلاك في السباق، وعن ذلك تقول: « مدركة أنني ليست بكامل قوتي كما اعتادت، لكنها كانت تريد أن توصل رسالة للنساء بأنه يمكنهن فعل أي شيء».

وأكدت أنها فؤجئت بالحمل قبل 5 أشهر، وأنه على الرغم من سعادتها فإنها أصيبت بالقلق، لأن ذلك الحمل يعني انتهاء مسيرتها كعداءة محترفة.

المركز الأخير

مشاركة فلاك كانت فيما يسمى بـ «السباق السباعي» في ألعاب القوى، وهو سباق خاص بالنساء ويحوي 7 مراحل مختلفة، هي 100 متر حواجز، والقفز العالي، ورمي الجلّة، والقفز الطويل، وسباق 200 متر، ورمي الرمح، وسباق 800 متر.

ولم تتمكن فلاك من إكمال السباق، إذ تعبت كثيرا وتوقفت بعد جريها لـ100 متر، خوفا على جنينها، واحتلت المركز الأخير في سباق 800 متر.