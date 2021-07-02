الدكتور فؤاد عودة يكشف أهمية بدء العمل بشهادات سفر كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، على خلفية بدء الاتحاد الأوروبي العمل بشهادة سفر كورونا ، إن الهدف من تلك الشهادة عودة السياحة مجددا، بعد أن تضررت بشكل كبير ، موضحا أن تلك الشهادة تساعد على حركة المواطنين بشكل سهل بين الدول الأوروبية .

وأضاف الدكتور فؤاد عودة ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن شهادة فيروس كورونا يتم بها إثبات أن المريض أجرى تحليل الفحص ، خلال الـ 48 ساعة قبل السفر ، إلى جانب مرور 6 أشهر على آخر إصابة له من فيروس كورونا ، وهي أحد اشتراطات الحصول على الشهادة ، والتي تعفي المسافر من الحجر الصحي خلال السفر .

وأشار الدكتور فؤاد عودة إلى أن الشهادة تساعد على تشجيع سكان أوروبا للانتقال داخلها ، ولكن ليست كل القوانين تطبق بذات الصورة بجميع الدول الأوروبية .

وأوضح أن هناك بعض الدول التي تسمح بالسفر بعد تلقي السائح جرعة واحدة ، وبعض الدول لا تسمح بذلك ، وهو ما يدل أن أوروبا تثبت إعلاميا فقط أنها متحدة ، ولكن داخليا هناك مشاكل كثير في تطبيق القرارات .

تخوف من الصحة العالمية بسبب السماح بحضور الجماهير لـ مباريات اليورو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تخوف الصحة العالمية من انتشار فيروس كورونا مجددا في أوروبا بعد السماح بحضور الجماهير لمباريات بطولة اليورو.

وأوضح التقرير أنه خلال الأسابيع الماضية ظنت أوروبا أنها تتعافى من الجائحة بعد انخفاض أعداد إصابات كورونا ولكن الإصابات ارتفعت 10 % خلال أسبوع واحد فقط بسبب الاختلاط والازدحام في الملاعب والمطاعم وتخفيف الإجراءات الاحترازية .

وأشار التقرير إلى أن الصحة العالمية تقول إن تواجد ملايين غير حاصلين على اللقاح في أوروبا وظهور تحورات جديدة مثل سلالة دلتا يؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابات مجددا .

الصحة العالمية ومباريات اليورو

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى مراقبة أفضل لمباريات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم مع ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كوفيد 19 مرة أخرى في أوروبا، مدفوعة بسلالة كورونا المتحورة "دلتا" القاتل الذي غزا جميع دول العالم.

وتم الكشف عن مئات الحالات بين المتفرجين الذين يحضرون مباريات بطولة أوروبا التي تقام في جميع أنحاء أوروبا، حيث تم اكتشاف حاملات سلالة دلتا في كوبنهاجن، وعودة الإسكتلنديين والفنلنديين المصابين من لندن وسانت بطرسبرج على التوالي.

وسجلت روسيا عددًا قياسيًا من الوفيات بسبب الفيروس، بينما في بريطانيا ترتفع الإصابات على الرغم من حملة التطعيم القوية.

وقال مدير أوروبا في وكالة الأمم المتحدة هانز كلوج في مؤتمر صحفي “ستكون هناك موجة جديدة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية ما لم نبقى منضبطين”.

وحذر من أن المنطقة شهدت زيادة بنسبة 10 في المائة في عدد الحالات خلال الأسبوع الماضي "مدفوعة بزيادة الاختلاط والسفر والتجمعات وتخفيف القيود الاجتماعية".

وردا على سؤال حول "ما إذا كانت بطولة أوروبا من المحتمل أن تكون بمثابة حدث 'فائق الانتشار" ، أجاب كلوج: “آمل ألا يحدث ... لكن لا يمكن استبعاد هذا”.