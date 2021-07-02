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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز المصالحة الروسي : رصد 41 انتهاكا من قبل المسلحين في إدلب

سوريا
سوريا

 أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، رصده 41 انتهاكا من قبل المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة-: إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا نفذوا 15 عملية قصف في محافظة إدلب و16 في محافظة اللاذقية و7 في حلب و3 في حماة".
ورصد المركز الروسي -في وقت سابق- تنقلات للمسلحين في ريف إدلب مع تكثيف الهجمات على مواقع الجيش السوري.
 

سوريا مركز المصالحة الروسي انتهاكا المسلحين

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