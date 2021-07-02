مركز المصالحة الروسي : رصد 41 انتهاكا من قبل المسلحين في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، رصده 41 انتهاكا من قبل المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة-: إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا نفذوا 15 عملية قصف في محافظة إدلب و16 في محافظة اللاذقية و7 في حلب و3 في حماة".

ورصد المركز الروسي -في وقت سابق- تنقلات للمسلحين في ريف إدلب مع تكثيف الهجمات على مواقع الجيش السوري.

