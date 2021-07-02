عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة: صرف 2.2 مليون منحاً للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد 

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد 5 شباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 59 من راغبى العمل، وتوفير 9  فرص عمل .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان ، إن المديرية  صرفت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً ، منحة عيد العمال لـ 4350 عاملاً بإجمالى مليونين و175 ألف جنيه ، فضلا عن  32 ألف جنيه لـ 14 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

كما قامت المديرية باستخراج 25 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، وفى مجال علاقات العمل تلقت 4 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة شكوتين منها للمحكمة العمالية.

وقال أحمد حسين طليب  مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد - فى تقريره للوزير عن  ما تم إنجازه خلال  مايو  الماضي- إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 202 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، وعمل ندوة توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل، وفى مجال السلامة والصحة المهنية  قامت بالتفتيش على 48 منشأة، وإعادة التفتيش على 57، وأسفر عن تحرير 7 محاضر، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 9 قياسات ميدانية، وبحث شكوتين .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التدريب المهنى تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 14 متدرب من الذكور على مهنة السباكة الصحية بمركز التدريب المهنى ببلاط ، والانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز باريس، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 30 متدربة على مهنة صناعة السجاد والكليم، والمشغولات اليدوية بمركز الفرافرة، والانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 8 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرى الشركة 55 ضمن مبادرة حياة كريمة، ودورة تدريبية على مهنة المشغولات اليدوية بمركز تدريب الداخلة ( موط) لـ 15 متدربة  .  

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تم متابعة  180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.

 

IMG_7110
IMG_7110

ترشيحاتنا

البحث عن بديل.. عناصر الإخوان تتبع سياسة الهروب الكبير من تركيا

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

حفلة تعذيب لطفل في الشارع.. مرتكب الواقعة يواجه الغرامة والحبس عامين

أمريكية تشارك في سباق ألعاب القوى رغم حملها في الشهر الخامس

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي بمشروع سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة

مصر و130 دولة تتوصل لاتفاق تاريخي لمعاملة الشركات متعددة الجنسيات ضريبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

تعدى عليها شابان في ميدان عام.. عقوبات رادعة تنتظر المتحرشين بفتاة الفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ