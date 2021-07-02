الزراعة في أسبوع.. تطوير 150 مجزر على مستوى الجمهورية.. وارشادات هامة قبل شراء الأضحية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٤٥، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٥ يونيو وحتى ١ يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

مشروع الدلتا الجديدة

وتصدر الانفوجراف اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام، حيث تناول الاجتماع متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الاولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

تطوير المجازر بمحافظات الجمهورية

وأشار الحصاد الأسبوعي للوزارة، الى ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية ، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس هيئة سلامة الغذاء وهيئة الخدمات البيطرية ووزارة البيئة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، وشهد الاجتماع استعراض أخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية لحوالى 150 مجزر على مستوي الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، فضلا عن الحوار المفتوح الذي عقده مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس ونخبة من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس، حيث أكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير غذاء صحي وآمن ومستدام.

عمومية الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي



وترأس وزير الزراعة، هذا الأسبوع اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية لاعتماد الميزانية العمومية عن العام المالي 2019/ 2020 وكذا اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي 2021/ 2022، كما أصدر وزير الزراعة، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، الدكتور محمد عبد المطلب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومديري مديريات الزراعة كل في موقعة.

توفير الأسمدة الأزوتية



كما استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر وزارة البترول ، حيث بحث الوزيران مجالات التنسيق بين الوزارتين لدعم التعاون في منظومة صناعة الأسمدة للمساهمة في توفير الأسمدة الأزوتية التي يتزايد عليها الطلب محليا في ظل نمو الحاصلات الزراعية، كما أعلن وزير الزراعة، موافقة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها الاثنين الماضي، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، كما أعلن وزير الزراعة موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي استعداد كافة قطاعات الوزارة والهيئات الخدمية التابعة لها، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تكليف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالغاء الاجازات والراحات لمهندسي حماية الأراضي، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لمنع اي تعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والإزالة الفورية في المهد، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، كما كلف الوزير مركزي البحوث الزراعية والصحراء بتكثيف العمل البحثي المشترك لخدمة القطاع الزراعي وزيادة المردود الاقتصادي للبحوث التطبيقية من خلال استنباط هجن مصرية من تقاوي الخضر او المحاصيل الحقلية لتحقيق طموحات الدولة المصرية من العمل الزراعي وتطوير اقتصاديات هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار قام د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية وأمينا عام المركزين بزيارة محطة بحوث مريوط بالإسكندرية، وبحثوا مجالات التنسيق وأوجه التعاون بين المركزين ومتابعة إنتاج هجن للطماطم بمحطة بحوث مريوط والتي تشرف عليها الدكتورة زينب السقا أستاذ تربية الخُضر بمريوط.

اللجنة المشتركة المصرية الروسية

كما تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن مشاركته ممثلا للوزارة ضمن الوفد المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة في فاعليات اجتماع اللجنة المشتركة المصرية الروسية، والتي عقدت في موسكو خلال يومي 23-24 يونيو الجاري، وذلك في ضوء تعزيز التعاون المشترك مع روسيا الاتحادية فى مجال الحجر البيطري والزراعي

وخلال هذا الأسبوع واصل قطاع الارشاد الزراعي، برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشاطه المكثف من خلال الادارتين المركزيتين للبساتين والمحاصيل والإرشاد الزراعي، لتقديم الدعم الفني للمزارعين، في المحافظات المختلفة، تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المزارعين في الحقول لنقل التوصيات الفنية والممارسات السليمة اليهم، حيث تم القيام بزيارات ميدانية بقرى ٤ محافظات، للتواصل مع المزارعين لتقديم الدعم الفني لهم، كما قام الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ،والدكتور صفي الدين متولي- نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور حسام شوقي – نائب رئيس المركز للمحطات البحثية ، ومجموعة من القادة والإداريين بالمركز بعمل زيارة لمحطتي القنطرة وبالوظة وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من توفير المناخ المناسب للعمل في تلك الظروف للسادة الباحثين والعاملين، وقام الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يرافقه المهندس ثابت السويفى رئيس الإدارة المركزية للانتاج والتشغيل بالهيئة بجولة تفقدية بالمفرخ السمكى بمنطقة العباسة بمحافظة الشرقية وذلك للوقوف على أعمال التطوير بالمفرخ، حيث قام بالمرور على كافة الأحواض السمكية ومتابعة تطورات العمل ، ووجه بأخذ عينات من أحواض الاستزراع والزريعة.

4 مدارس حقلية إرشادية للنخيل في المنيا

كما تم تنفيذ 4 مدارس حقلية إرشادية للنخيل في محافظة المنيا بالتنسيق مع المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، وذلك من خلال فرع المعمل بمحافظة المنيا ودوره للقيام بالعمل الإرشادي بتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار ، وأطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي ابمتصدع في الماشية، حيث تم على مدار اول يومين للحملة تحصين أكثر من 385 ألف جرعة، على النحو التالي 196 ألف و594 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 114 ألف و88 رأس أبقار، 63 ألف و877 رأس جاموس، 15 ألف و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز"، وتحصين 188 ألف و621 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 107 ألف و98 رأس أبقار، 62 ألف و777 رأس جاموس، 15 ألف و652 رأس أغنام، 2977 رأس ماعز، 117 راس جمال".

توصيات هامة للمواطنين عند شراء الأضحية



وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مجموعة من التوصيات الهامة للمواطنين عند شراء الأضحية، كما صدرت التعليمات بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة لبيع الأضحيات.

وتلقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، تقريرا من المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الادارة المركزية للتشجير، حول ما تم من أعمال رفع الكفاءة بالغابات الشجرية التابعة للإدارة، كما استعرض جهود الادارتين المركزيتين للبساتين والارشاد الزراعي في المرور والتواصل مع المزارعين في المحافظات المختلفة.

كما تم الاتفاق مع مُمثلي الإدارة البيطرية بدولة روسيا على تبادل المتطلبات الصحية البيطرية وكذلك البيانات الخاصة بمستجدات الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في كلا البلدين وتبادل الخبرات في مجال تقييم المخاطر مع دراسة الشهادات الصحية البيطرية للمنتجات ذات الأصل الحيواني بين الجانبين وأيضا ‏اعتماد المُنشآت المصدرة لمنتجات الأسماك والشهادات الصحية ذات الصلة والبدء في تبادل منتجات الأسماك بين البلدين.

كما قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 13 محافظة وهي (الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 230 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يونيو وتم رصد 85 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، كذلك نفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية إلى مرسي مطروح بمنطقه القطراني ايام ٢٨ و ٢٩ يونيو وبالتعاون مع مؤسسه مصر الخير وبتمويل من البنك الاهلي و ذلك تنفيذا للبرتوكول الموقع بين مؤسسه مصر الخير ومعهد بحوث التناسليات وتم خلال اعمال القافلة فحص علاج الامراض الباطنية والتناسلية لعدد ١٧٤١ من رؤوس الأغنام والماعز والابقار والقيام بالأعمال الإرشادية لصغار المربيين في مجال رعاية وتغذيه الحيوان.



وخلال هذا الاسبوع نفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا تحت عنوان (التحقق من صحة طرق التحليل وحسابات اللايقين لنتائج معامل الإختبار)، وذلك في إطار دوره التدريبي لنقل الخبرات وتنمية مهارات العاملين في القطاع الخاص في هذا المجال، كما نفذ المعمل بالتعاون مــع المجلس التصديري للصناعــات الغذائيــــة بعقد ندوة تحت عنوان: " الأغذية المصنعة ومعايير سلامة وجودة الغذاء" وذلك بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء (باستخدام تقنية زووم)، كما قام الدكتور محمد سليمان- رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ولاء شتا- رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار STDF وبحضور الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤن البحوث بتفقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وكان في استقبالهم أ.د. هند عبد اللاه- مدير المعمل. كما استقبل المعمل هذا الاسبوع أكثر من 5000 آلاف عينة من الجهات الرقابية والعملاء وإصدار شهادات بنتائج هذه العينات.