إلقاء 750 ألف وحدة زريعة لتنمية الثروة السمكية في «البرلس» .. شاهد

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الجارية في بحيرة البرلس من أعمال تعميق وتطهير، وإلقاء آلاف من وحدات الزريعة، لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، مؤكدا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية البحيرات وتطهيرها وتعميقها.



قال المهندس أسامة هنداوي، رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية لمنطقة وسط الدلتا بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم إلقاء 750 ألف زريعة سمك ببحيرة البرلس ضمن 3 ملايين زريعة سمكية مخصصة لبحيرة البرلس، مؤكداً أن إلقاء الزريعة بالبحيرة لتنميتها، وزيادة المخزون السمكي بها، مما يؤثر على زيادة نسبة الصيد للصيادين، مما يؤدي لانخفاض الأسعار حينما تزداد الكميات ببحيرات مصر، علما بأن إلقاء الزريعة تتم في كافة محافظات الجمهورية، والبحيرات.



وأضاف هنداوي، أن الزريعة بلطي نيلي ومبروك حشائش ومبروك فضي، وهذان النوعان اللذان صالحين للزراعة للجزء الذي به مياه العذبة، مؤكداً أن أعمال التطهير والتعميق جارية، من خلال شركة المقاولون العرب، وتقوم الإدارة العامة للمشروعات بوسط الدلتا بأعمال التطهير حاليا في منطقة البقعة ببحيرة البرلس.

وأضاف، كما تقوم بمجهود لإزالة مخلفات إنشاء الحوش والسدود والصيد الجائر بالاشتراك مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة المسطحات بالبرلس، ضمن رؤية وتخطيط السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة الثروة السمكية.

وتعد بحيرة البرلس من أكبر وأقدم البحيرات المصرية، فهى محمية طبيعية طبقاً للقانون، تقع فى أقصى شمال الدلتا تتوسط فرعى رشيد ودمياط، وتصل البحر الأبيض بنهر النيل عن طريق فتحة بوغاز البرلس بواسطة قناة «برمبال» التى أنشئت لتغذية البحيرة بالكميات الوفيرة من مياه النيل والأسماك النيلية.

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