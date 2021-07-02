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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة الثروة السمكية بكفر الشيخ تكشف خطة زيادة نسبة الإنتاج وتقليل الأسعار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المهندس أسامة هنداوي، رئيس إدارة هيئة الثروة السمكية بكفر الشيخ ، إن الهيئة تسعى للاهتمام بالبحيرات السمكية ، في سبيل الزيادة السمكية ، والتنمية المستدامة ، موضحا أن الهدف منها أن تصبح طريقا جديدا لنمو الاقتصاد المصري، و الوصول للاكتفاء الذاتي.

وأضاف المهندس أسامة هنداوي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن هناك جهدا كبيرا في مجال الاستزراع السمكي، وإعادة رونق البحيرات ، كما كانت منذ عشرات السنين ، معقبا : " منذ بنوقف عند نقطة واحدة فقط " .

ولفت " هنداوي " ، على خلفية تلقي الهيئة 750 ألف وحدة زريعة أسماك ببحيرة البرلس ، إلى أنها ثاني أكبر بحيرة في مصر ، حتى بعد تقليص مساحتها بسبب التداعيات التي كانت تحصل عليها ، كما أنها تعد أحد المحميات الطبيعية للطيور المهاجرة .

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ بها أكبر نسبة من الصيادين ، كما أنها تنتج 40% من الناتج الإجمالي من الثروة السمكية المصرية .

وتابع أن الهدف من إلقاء تلك الزرائع السمكية ، هو زيادة المخزون السمكي ببحيرة البرلس ، وباقي بحيرات الجمهورية ، مما يمنح الصائد المزيد من أنواع الأسماك ، وزيادة نسب العرض والطلب ، وتقليل الأسعار . 

هيئة الثروة السمكية تلقي 750 ألف وحدة زريعة أسماك ببحيرة البرلس

صرح الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية أن الدولة تسعى للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الثروة السمكية بمصر تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بقطاع الثروة السمكية وعمليات التنمية والتطوير بكافة بحيرات مصر، مؤكدا على الدعم الذى يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والذى يتابع باستمرار عمليات التطوير والتنمية.

 

وأشار إلى أن هيئة الثروة السمكية تقوم بإلقاء الزريعة طبقا لخطة تنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات بإجمالى كميات زريعة قدرها 69 مليون وحدة زريعة من أنواع البلطى النيلى والمبروك الفضى ومبروك الحشائش والطوبارة.

 

وأكد المهندس أسامة هنداوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ أن هيئة الثروة السمكية تقوم بتنفيذ خطة تنمية المسطحات بهدف إيجاد فرص عمل للصيادين والمحافظة على المخزون السمكى بالمسطحات المائية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المقاومة البيولوجية بهذه المسطحات، وأضاف تم إلقاء ٧٥٠ ألف وحدة زريعة من أسماك البلطى والمبروك ببحيرة البرلس ضمن خطة تنمية البحيرات.

الثروة السمكية اخبار التوك شو المهندس أسامة هنداوي رئيس إدارة هيئة الثروة السمكية بحيرة البرلس

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