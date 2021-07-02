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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام قوي بين البرازيل وتشيلي في ربع نهائي كوبا أمريكا

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره منتخب تشيلي، في تمام الثانية من صباح غدا، السبت، على ملعب  أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كوبا أمريكا 2021.

 

ويسعى منتخب البرازيل بقيادة نجمه نيمار دا سيلفا، للفوز على تشيلي في مباراة الليلة، للحفاظ على حظوظه في الاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا، للمرة الثانية على التوالي.

 

وتأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات على فنزويلا وبيرو وكولومبيا، بينما تعادل مع الإكوادور 1- 1.

 

على الجانب الآخر، يطمح منتخب تشيلي بقيادة مدربه الأوروجوياني ما رتن لاسارتي “ المدير الفني السابق لـ الأهلي المصري”، في محو انطلاقته الباهتة في كوبا أمريكا، بخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، من البرازيل.

 

وصعد منتخب تشيلي إلى الدور ربع النهائي، من بطولة كوبا أمريكا، بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط.

 

وفاز منتخب تشيلي في مباراة وحيدة، في دور المجموعات، ببطولة كوبا أمريكا، بينما تعادل في مواجهتين، وخسر لقاء.

 

ويلتقي الليلة أيضا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كوبا أمريكا 2021، بيرو مع باراجواي، في تمام الحادية عشر مساء.

 

ربع نهائي كوبا أمريكا بدون أشواط إضافية:

 

وحسب ما ذكرته شبكة " TyC" الأرجنتينية، فإن مواجهات ربع ونصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، لن تشهد اللجوء إلى الأشواط الإضافية فى حال التعادل، حيث ستحدد ركلات الترجيح الفائز بالمباراة.

 

وأوضحت الشبكة الأرجنتينية أن الأشواط الإضافية سوف يتم استخدامها، فى المباراة النهائية فقط.

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