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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي بمشروع سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحاوره المتنوعة، بمدينة حدائق العاصمة، وكذا العديد من المشروعات الخدمية الجارى والمقرر تنفيذها بالمدينة، لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية : جارٍ تنفيذ 26976 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 (وتتكون من 3 غرف وصالة)، و2520 وحدة سكنية بمساحة 70 م2 (وتتكون من غرفتين وصالة)، بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور منخفضي الدخل.

 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،أن نسبة التنفيذ تقترب من 90 %، كما يجرى أيضاً تنفيذ 32088 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور منخفضى الدخل، وبلغت نسبة تنفيذها نحو 10 %.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 47 مشروعاً خدمياً، ويجرى حالياً تنفيذ عدد منها، وتشمل (6 مدارس تعليم أساسى – 7 حضانات – 6 مساجد – 3 وحدات صحية – مستشفى – مخبزين – 11 سوقاً تجارية صغيرة – مركزى شباب – 5 ملاعب خماسية – قسم شرطة – محطة وقود – موقف إقليمى)، بجانب إتاحة 30 قطعة أرض للمستثمرين.
 

وزير الإسكان المرافق المجتمعات العمرانية الوحدات عاصم الجزار حدائق العاصمة سكن لكل المصريين

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