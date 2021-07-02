عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حفلة تعذيب لطفل في الشارع.. مرتكب الواقعة يواجه الغرامة والحبس عامين

تعذيب طفل في أسيوط
تعذيب طفل في أسيوط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل يقوم بضرب طفل في الشارع بطريقة وحشية، الأمر الذي أثار غضب العديد من المتابعين، معتبرين إياه أمرا خطيرا على أبنائهم أثناء وجودهم في الشوارع.


وألقت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط القبض على المتهم، الذي تعدى على الطفل أثناء لهوه مع عدد من أصدقائه بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط، حيث تعدى عليه بالضرب حتى أصيب بكسور لأسباب مجهولة.

اغتصاب وتنمر.. تفاصيل حفل تعذيب جماعي لطفل و3 أفريقيات فى عين شمس

أهالي قرية دير الجنادلة في أسيوط يناشدون برصف طريق دير السيدة العذراء


لم يضع المشرع المصري عقوبة محددة لضرب الأطفال والعنف ضدهم لكنه وضع عقوبات للضرب والبلطجة بشكل عام بقانون العقوبات، على أن تضاعف هذه العقوبات بقانون الطفل.
 

عقوبات الضرب بالقانون


نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أنه "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".


فيما نصت المادة 241 من القانون على أنه "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة مالية، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".


كما نصت المادة 242 على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".


تغليظ العقوبة بقانون الطفل

 

نصت المادة 116 من قانون الطفل، على مضاعفة العقوبة على الجاني إذا كان المجني عليه طفلًا، فإذا أقرت المحكمة تطبيق أقصى عقوبة على الجاني، فستكون الحبس سنتين بدلًا من سنة، فضلًا عن مضاعفة التعويض الذي قد يصل إلى 50 ألف جنيه بحسب رؤية القاضي.

العقوبات محافظة أسيوط مواقع التواصل الاجتماعي قانون العقوبات قانون الطفل

ترشيحاتنا

وسط درجة حرارة 50.. انقطاع الكهرباء فى عدة محافظات بالعراق

البحث عن بديل.. عناصر الإخوان تتبع سياسة الهروب الكبير من تركيا

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

حفلة تعذيب لطفل في الشارع.. مرتكب الواقعة يواجه الغرامة والحبس عامين

أمريكية تشارك في سباق ألعاب القوى رغم حملها في الشهر الخامس

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي بمشروع سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

تعدى عليها شابان في ميدان عام.. عقوبات رادعة تنتظر المتحرشين بفتاة الفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

20 طريقة.. حيل غير معروفة تساعدك للتغلب على الحر الشديد

فيديو

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

حقنة بـ 35 مليون جنية.. حكاية الطفلة ليال مع مرض ضمور العضلات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ