المصري يسعى للاستمرار في الوصافة أمام البنك الأهلي الجريح

يستضيف فريق البنك الأهلي منافسه المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 28 الدوري الممتاز.

ويسعى فريق البنك الأهلي لتحقيق الفوز علي المصري البورسعيدي أملا في الخروج من المراكز الخطرة المهددة بالهبوط إلى الدوري الممتاز ب .

ويعاني فريق البنك الأهلي من غياب ثلاث عناصر أساسية قبل مواجهة منافسه المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز .

ويغيب الثلاثي محمد بسيوني وأحمد ياسر ومحمد فتحي عن قائمة فريق البنك الأهلي للإيقاف، حيث حصل كل لاعب على ثلاثة إنذارات تمنعه من المشاركة في مباراة المصري البورسعيدي .

قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي



أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى

عاصم صلاح وأحمد ياسين ومحمد دبش ومحمد كوفي وامير مدحت واسامة إبراهيم ومحمد مصطفى ميدو ومحمد مجدي وحسام الصانع ومحمد حامد ومحمد فخري ومحمد فتحي ومعروف يوسف و محمد مثناني ومحمد عصام وموسى دياوارا وكريم بامبو وعلي صابر وفادي فريد وأحمد علي وأحمد شرويدة

ويحاول فريق المصري البورسعيدي تعويض الخسارة أمام فريق الإنتاج الحربي متذيل ترتيب الدوري الممتاز الجولة الماضية بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين لتقليل الفارق مع المتصدر الزمالك

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري برصيد 43 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 61 نقطة فين حين جاء فريق البنك الاهلي في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة

مواجهات الدوري الممتاز المصري اليوم



سيراميكا كليوباترا ضد أسوان .. الساعة الخامسة مساء

الإنتاج الحربي ضد الجونة .. الساعة السابعة مساء

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي .. الساعة التاسعة مساء