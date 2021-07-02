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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لنقل مرافق المترو.. خدمات مرورية بمحيط الغلق الجزئي بشارع الهرم

غلق شارع الهرم
غلق شارع الهرم

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالخدمات الأمنية اللازمة لتسيير الحركة المرورية عقب بدء الغلق الجزئي بشارع الهرم بالاتجاهين بتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمدة ٣ أيام؛ لتنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق.

وأوضحت الإدارة أن الغلق يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الانفاق الخط الرابع.

وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للبدء فى نقل المرافق (غاز طبيعى) المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع.

تستلزم الأعمال إجراء غلق جزئي بشارع الهرم بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمده ثلاث أيام بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى صباح بعد غد الأحد ابتداء من الساعة ١٢ صباحاً وحتى الساعة ٥ صباحاً فقط دون تعطيل حركه المرور.

نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وفي سياق متصل عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة الغلق الجزئي شارع الهرم مترو الأنفاق الخدمات المرورية

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