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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي ينتقد سياسة الحكومة في مواجهة وباء كورونا

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد هو نتيجة جملة من الاختيارات السياسية التي تقف وراءها لوبيات ونتيجة لاختيارات غير موفقة.

وانتقد قيس سعيد خلال زيارة أجراها إلى وزارة الداخلية عقب زيارته للمستشفى العسكري، إقرار وقف تشغيل الحافلات والمترو الساعة السادسة مساء، مؤكدا أنه كان يجب التنسيق مع وزارة النقل والسلطات المعنية من أجل توفير وسائل النقل للمواطنين خاصة وأن هناك فئة تعمل في الفترات المسائية.

وتحدث قيس سعيد عن وجود خروقات على المستوى القانوني في علاقة باتخاذ الإجراءات لمجابهة كورونا.

وأشار الرئيس التونسي إلى تسجيل جملة من الخروقات في علاقة بالإجراءات المعلن عنها من طرف الحكومة لمجابهة فيروس كورونا، مشددًا على أن قرار إعلان حظر التجوال من اختصاص رئيس الجمهورية والولاة.

وقال قيس سعيد إنه من الضروري في هذه المرحلة اتخاذ قرار وطني شجاع بعيدا عن التخاذل، واصفا عدة قرارات بغير الطبيعية.

وأوضح أنه يجب على الأمنيين باعتبارهم من يسهر على تنفيذ الإجراءات والقرارات مطالبة السياسيين بإجراءات واقعية.

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