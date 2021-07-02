جامعة القاهرة في أسبوع.. إعلان نتائج التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والآثار.. والخشت ينهي أزمة طالب الطب ويصدر قرارا بالسماح له بدخول الامتحانات

* الخشت: إعلان نتائج الامتحانات بالكليات فورًا بعد انتهاء التصحيح والرصد



* الخشت: كليات الجامعة تدخل الجيل الرابع باستحداث ساحات للابتكار والمساهمة في التنمية الشاملة وتحقيق الغايات الإستراتيجية القومية للوطن



شهدت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت على مدار الأسبوع العديد من الأخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار

الأسبوع وجاءت كالآتي :

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور جميع نتائج الامتحانات بكليات التمريض والعلوم والطفولة المبكرة والليزر لكل المستويات ورفعها على المواقع الرسمية للكليات وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثاني ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، حيث ظهرت نتائج كلية الآثار منذ أيام بعد اعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وفى نفس السياق، عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، أمس، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، إلى جانب استعراض خطة الجامعة الاستراتيجية للدخول إلى عصر جامعات الجيل الرابع، واستعراض عدد من الملفات أبرزها ملف إدارة أملاك الجامعة والجهود المؤسسية التي تمت فيه، والإجراءات والجهود التي قامت بها لجنة الإسكان في مشروع الإسكان والمناطق الخدمية، بالإضافة إلى الامتيازات التي قدمها صندوق الرعاية الطبية بالجامعة للأساتذة والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ المجلس الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والتي أعقبها إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية لتشهد مصر إرادة حقيقية ونهضة شاملة في معالجة المشكلات والتحديات التي تراكمت على مدى العقود السابقة.

واستعرض الدكتور محمد الخشت خطة الجامعة الاستراتيجية في الدخول بكل كلياتها عصر جامعات الجيل الرابع بهدف جعل التعليم والبحث العلمي قائمًا على طريقة الابتكار، واستحداث ساحات للابتكار المفتوح للمساهمة في عملية التنمية، وحل المشكلات وتحقيق الغايات الاستراتيجية القومية للوطن، والمشاركة في صناعة العلم القائم على الابتكار لخدمة عمليات التقدم القومي، وتخريج رواد أعمال وفنانين وعلماء ومشاركين في النظام البيئي، والتوجه نحو نظام بيئي فعال وواسع يراعي السياق المصري في هذه المرحلة التاريخية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مفهوم جامعات الجيل الرابع تطبقه الجامعة في إطار مراعاة السياق المصري، مؤكدًا ضرورة التركيز على البعد المحلي دون الانفصال عن البعد العالمي وفي إطار المصلحة العامة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها برنامج زمني لتحقيق 10 غايات أساسية، وتضم 28 هدفا فرعيًا، و 50 مبادرة، مشيرًا إلى أنه يتم الآن استحداث عدد من الكليات الجديدة بالجامعة الدولية ومنها: كلية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وكلية علوم وتكنولوجيا الطاقة، وكلية للذكاء الاصطناعي والروبوت، وأكاديمية للطيران، ومنطقة للتكنولوجيا البازغة ومستلزمات الثورة الصناعية الرابعة، واستحداث منطقة لحاضنات الأعمال، واستحداث حاضنات للإبداع والابتكار، واستحداث مركز للجينوم والفيروسات والبكتيريا، وإنشاء المجمع الطبي الجديد للأطفال، وبناء كلية ومعهد للتمريض، مؤكدًا أن الجامعة تعمل الآن على الخطة التشغيلية لهذه الأهداف والمشروعات والتي بدأت بالفعل فيها منذ شهور طويلة.

كما استعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فتحي فكري أستاذ القانون ووزير القوى العاملة الأسبق، ملف إدارة أملاك الجامعة والجهود المؤسسية التي تمت فيه. وأوضح الدكتور فتحي فكري حجم الجهود التي قامت فيها لجنة برئاسته بتدوين وحفظ أصول الحجج والمستندات، كما استعرض الدكتور سامي عبد الصادق

القرارت والإجراءات الصارمة التي اتخذها رئيس الجامعة، كما أوضح أن الوضع أصبح دقيقا ومؤسسيا على كافة الجوانب، و أن الجرد تم طبقا للأصول المتعارف عليها، وتم عمل قاعدة بيانات لأملاك الجامعة، وتسجيل الحجج وأصول الوقف بالطرق الإدارية المؤسسية المنضبطة، وتطبيق قواعد الحفظ والتأمين العلمية للمستندات والحجج والمحفوظات، إلى غير ذلك من الجهود والاجراءات .

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالخطوة غير المسبوقة التي أتخذها الدكتور الخشت بتكليف أ. د فتحي فكري وزير القوى العاملة الأسبق واستاذ القانون العام بالتدوين والتسجيل المؤسسي لمستندات الأملاك وتشكيل لجنة عليا في ديسمبر 2017 لجرد وتوثيق مقتنيات ومحفوظات الجامعة التاريخية والأثرية ولكي تمارس اللجنة عملها بكل شفافية، وتحت إشراف عام وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والدكتور هشام عزمي وعميد كلية الاثار وغيرهم من الشخصيات المرموقة من أعضاء اللجنة، مع التأكيد على أن مهمتها تمثل مهمة قومية ووطنية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى استحداث إدارة في الهيكل التنظيمي معتمدة من جهاز التنظيم والادارة لحماية وصون ممتلكات الجامعة وتشكيل لجنة عليا للاشراف عليها من كبار أساتذة الجامعة المتخصصين. وقد أشاد مجلس الجامعة بكل الإجراءات القانونية والمؤسسية التي تمت في هذا الملف.

واستعرض الدكتور محمد يوسف رئيس صندوق الرعاية الطبية بالجامعة، الامتيازات التي قدمها الصندوق والجامعة للأساتذة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والتي لاقت قبولًاوحالة رضا لدى المجتمع الجامعي حيث تمكنت جامعة القاهرة من تأسيس منظومة صحية متميزة لديها القدرة على تغطية الرعاية الصحية للعاملين بشكل سليم ومتميز، واتخذت الجامعة العديد من القرارات لصالح منسوبيها وعدم تحميل المشاركين في صندوق الرعاية الطبية أعباء مادية إضافية، ودعم الصندوق ماليا من جهات عديدة لتخفيف العبء على منسوبي الجامعة . وقد طالب مجلس الجامعة بالإجماع باستمرار التعاقدات الجارية لتقديم الخدمة الطبية للأساتذة والعاملين والحفاظ على المكتسبات التي حققها صندوق الرعاية الطبية لمنسوبي الجامعة.

كما استعرض الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة ورئيس الجامعة الأسبق ورئيس لجنة الإسكان بالجامعة ، الإجراءات والجهود التي قامت بها اللجنة في مشروع الإسكان والمناطق الخدمية والتعاقد على المرافق، موضحًا أن أرض الخدمات، تم تخصيص 6 مناطق خدمات موزعة على المجاورات، مضيفًا أنه تم إقرار تخصيص العائد الخاص بمناطق الخدمات لصالح المشروع، وعرض للإجراءات التي اتخذتها اللجنة في المشروع ومناطق الخدمات والتوصيات التي قدمتها اللجنة. وقد اشاد مجلس الجامعة باداء اللجنة وقرارتها، كما أشاد بالسياسات التي أنتهجها رئيس الجامعة في العمل المؤسسي وعدم الانفراد بالقرار وعرض كافة الموضوعات على مجلس الجامعة بكل الشفافية.

وصوت مجلس جامعة القاهرة بالإجماع برفع الأيدي على القرارات التي تم اتخاذها في الملفات التي تم استعراضها، كما نوه أعضاء المجلس إلى طريقة العمل المؤسسية واللامركزية، وعرض كافة القرارات والأنشطة على مجلس الجامعة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على التعديلات الخاصة باللائحة الدراسية بكلية الآداب، وتعديل البنود الخاصة ببعض المقررات الدراسية بكلية التجارة، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب الوافدين غير القادرين من دولة جنوب السودان الدارسين بالجامعة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على تخصيص 250 ألف جنيه لدعم مركز دعم خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تصميم وتوريد نظامي إنذار ومكافحة الحرائق للمدن الجامعية حتى تصل منظومة الحماية إلى الشروط والمواصفات العالمية.



كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن حل أزمة طالب كلية طب قصر العيني فادي أيمن منصور، بعدما تم التواصل بشكل شخصي ومباشر في حل الأزمة والتواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتأكد من بيانات نجاح الطالب في الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للطالب بدخول الامتحانات، وتعويض الامتحان الذي لم يدخله وذلك عقب انتهاء الطالب من باقي المواد المقررة عليه من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور الخشت، إنه تلقى العديد من الرسائل حول شكوى الطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه حرصا علي مستقبل الطالب تم مخاطبة الإدارة القانونية بالجامعة لاستبيان الأمر والتي أفادت أنه يتم خلال كل فترة عملية التأكد من بيانات الطلاب وصحة شهاداتهم حرصا على العدالة بين الطلاب.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استكمال الطالب فادي أيمن منصور المقيد بالفرقة الثانية بكلية طب قصر العيني، امتحانات الفصل الدراسي الثاني وعدم وقف قيده بعد ورود خطاب ثاني إلى جامعة القاهرة من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تبين فيه حقيقة موقف الطالب.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حريصة علي مستقبل طلابها وتدافع عن حقوقهم، كما أنها حريصة أيضا على العدالة والشفافية وعدم حصول طالب على حق ليس من حقوقه، مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخرا جهدا في بحث كافة الشكاوي والتواصل لحلها في إطار رؤية الدولة المصرية في التعامل بجدية مع مشكلات المواطنين.

وكان الدكتور محمد الخشت، استجاب لعدد من الطلاب على الفيسبوك بالتدخل لحل مشكلة الطالب فادي أيمن منصور، وأعلن أنه يتابع الموضوع بصورة مباشرة مع السيد طوزير التربية والتعليم، وأنه جارى التحقق وفي حال ثبوت صحة أوراقه فإنه لن يضار أبدًا.

وكانت الجهة المعنية بوزارة التربية والتعليم قد أرسلت في البداية إلى جامعة القاهرة بعدم صحة بيانات الطالب، وبعد تدخل رئيس جامعة القاهرة والتنسيق مع السيد وزير التربية والتعليم، تفضل الدكتور طارق شوقي بمتابعة الأمر والتوصل إلى صحة بيانات الطالب، وعلى الفور سمحت جامعة القاهرة بدخول الطالب الامتحانات، وقرر رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المنعقد اليوم، تعويضه بامتحان بديل فورا عن المادة التي لم يمتحنها، مع تحويل الأمر للتحقيق العاجل والتنسيق المباشر مع السيد وزير التربية والتعليم في هذا الأمر.

وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها الثاني لرئيس جامعة القاهرة، أن المشكلة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الطالب فادی ایمن منصور منصور والتي كان فحواها أن شهادة نجاح الطالب مزورة، فإنه بالبحث في سجلات نتائج الطلاب الموجودة لدى الإدارة العامة للامتحانات تبين أن بيانات الطالب صحيحة.

وعبر الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عن سعادة الجامعة بإنهاء الموقف بسرعة كبيرة، وأكد أن الجامعة تعتذر عن أي شخص قد يكون تسبب في هذا الأمر. مؤكدًا أن الجامعة سوف تضع الموضوع تحت التحقيق الكامل.