تسليم 12 ألف و766 بطاقة تكافل وكرامة للمستحقين في سيناء

أعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تسليم 12766 بطاقة ميزة للمستفيدين بمعاش تكافل وكرامه بمراكز سيناء، وتبقى نحو 1000 فيزا تنتظر وصول اصحابها من مختلف مراكز سيناء لاستلامها.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وافقت على إصدار 14 ألف فيزا من البطاقات المميكنة للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة على مستوى المحافظة.



لجان من التضامن :

كما وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي في لقاءها الأخير بنواب سيناء ، علي اضافة ٥٠٠٠ حالة جديدة في برنامج تكافل وكرامة وسيتم الصرف لمدة ستة شهور لحين استكمال اوراقهم



وأوفدت مديرية التضامن بشمال سيناء، لجان من ادارات التضامن بمراكز المحافظة للقري، لتسليم الأرقام السرية الخاصة بفيزا تكافل وكرامة لكبار السن.

ووافقت وزارة التضامن، علي تطبيق منظومة الدولة الخاصة "المميكنة والرقمية" لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الوحدات الاجتماعية المختصة بمدن وقرى شمال سيناء، وفقا لمحل إقامة المواطنين.

وسيتم إصدار البطاقات المميكنة تمشياً مع منظومة الدولة الخاصة "المميكنة والرقمية" لتشمل المستحقين من جميع مراكز ومدن المحافظة فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.







