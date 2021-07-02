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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تكتشف إصابة ابنك بـ اضطراب فرط الحركة.. فيديو

أضطراب فرط الحركة
أضطراب فرط الحركة

قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك، إن اضطراب فرط الحركة هو مرض نفسي، يصيب الأطفال منذ مرحلة مبكرة، ويصاب به 7% من أطفال المدارس بالعالم.

وأوضح محمد هاني، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية إكسترا نيوز، أن مرض اضطراب فرط الحركة عبارة عن عدة حركات لا إرادية متتالية يقوم بها الطفل، لافتا إلى أن هناك فرق بين الشقاوة، ومرض اضطراب فرط الحركة.

وأشار إلى أن الطفل المصاب بـ اضطراب فرط الحركة يقوم بأكثر من حركة مختلفة في وقت واحد، ويكون مصحوب بتشتيت الانتباه، مما يؤثر على درجة الاستيعاب.

ولفت إلى أن مرض اضطراب فرط الحركة من الممكن أن يؤثر على الطفل دراسيا، مما يسبب قلق للأسرة بسبب انعدام الانتباه عند الطفل.

وتابع أن المرض يبدأ من سن سنة وشهرين، بعد تعلم الحركة والمشي، وأعراضه الواضحة تكون افتعال حركات مختلفة في دقيقة واحدة، ويكون الطفل غير منتبه لأي أوامر موجهة له، ناصحا بضرورة عرض الطفل في حالة تأكد الأسرة من إصابته بالمرض على استشاري نفسي، قبل دخول المدرسة.

ابنة منال سلامة تعلن إصابتها بمرض فرط الحركة

 

كشفت أميرة أديب ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، عن تفاصيل معاناتها مع مرض فرط الحركة "ADHD".


وقالت أميرة أديب، ببرنامج "في البوكس"، إنها اكتشفت إصابتها بالمرض خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء دراستها.

 

وتابعت أميرة أديب، أن مرض ADHD يختلف فيه الإنسان عن الآخر، قد تشاهد المسلسل وتجد الشخصية والأعراض التي تعاني منها مختلفة تماما عنها، وقد يشاهده شخص آخر ويجدها تشبهه.

وأوضحت، أن المشكلة الحقيقية، أنه في مصر لا نتحدث بجدية عن الصحة النفسية، وأعطت مثالا ما حدث معها عندما أخبرت والديها بأنها تعاني من ADHD فقالوا لها "مفيش حاجة كده.. الأمريكان بيأفوروا أنتي كويسة، إدعي وصلي"، مؤكدة أنهم بعد فترة تعرفا على المرض بشكل أكبر وتفهما وضعها.

روت أميرة أديب تجربتها مع الحجر الصحي بعد عودتها إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ولفتت إلى أنها قررت رصد تجربتها مع الحجر الصحى فى مصر عبر أحد الفيديوهات لتعريف المواطنين بما يحدث فى مختلف مطارات العالم، للتعرف على حركة الملاحة الجوية فى المطارات بالعالم.

 

وأضافت ابنة الفنانة منال سلامة، فى لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دى إم سي"، أنها فوجئت بأن مصر تتخذ أقصى درجات الوقاية والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، مشيرة إلى انها اندهشت من درجة الوقاية الشديدة تجاه التعامل مع المصريين العائدين من الخارج.

 

وتابعت أن ردود افعال المتابعين لها كانت ايجابية جدًا، وأبدى العديد منهم رغبتهم فى العودة لمصر بعد اطمئنانهم باتباع الإجراءات الاحترازية الشديدة فى مصر، مضيفة أن الاهتمام بالمصريين العائدين من الخارج فى الحجر الصحى كان جيداً جدًا.

ضطراب فرط الحركة الدكتور محمد هاني تشاري الصحة النفسية فرط الحركة اخبار التوك شو

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