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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مذيعة صباح البلد تصنع فنجان من الفخار على الهواء

صدى البلد

قام برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" بجولة داخل قرية النزلة والتي تعد قلعة لصناعة الفخار اليدوي.

كما قامت الإعلامية داليا أيمن  بـ تصنع فنجان من الفخار على الهواء، خلال جولتها في قرية النزالة، وعلقت قائلة:" أنا هاخد الفنجان وأنا ماشية".

وروى أحد صانعي الفخار، خطوات صناعة الفخار، قائلا:" الفخار يعتمد في تصنيعه على الطين الأسواني الخام..ومن ثم يتم البدء في تشكيله  باستخدام المياه".

ولفت إلى أن صناعة قطعة الفخار يمكن ان تستغرق 10 دقائق كـ اقصى حد، متابعا: صناعة الفخار مهنة شاقة وتحتاج إلى تدريب ومهارات.

وأكمل: هناك قطع تحتاج إلى أكثر من خطوة من أجل إنتاجها، متابعا: القطع تحتاج أن تتعرض إلى الشمس لمدة 10 ايام على الاقل في فصل الشتاء، ومن ثم يتم وضعها في الفرن.
 

 

قرية النزلة الفخار اليدوي صناعة الفخار اليدوي الطين الأسواني محافظة الفيوم اخبار التوك شو

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