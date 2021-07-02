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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي وبيراميدز

الأهلي - بيراميدز
الأهلي - بيراميدز

تعادل  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة 27 في بطولة الدوري المصري الممتاز .  

لعب فريق بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه نبيل دونجا في الشوط الأول.

في البداية تقدم فريق بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل في الشوط الثاني ، وتعادل حسين الشحات لـ  الأهلي ويتقدم محمود كهربا للأحمر، إلى أن جاء التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بخطأ قاتل من الشناوي أهدى إريك تراوري هدف التعادل.

وشهدت المباراة إضاعة علي معلول ضربة جزاء .

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 61 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 18 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين.

2- المصري في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 6 مرات.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، لعب 20 مباراة، فاز في 12 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر مرتين.

4- سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مرات.

5- الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 38 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 10 لقاءات، وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مرات.

6- إنبي في المركز السادس برصيد 37 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 8 مرات.

7- مصر للمقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقط، لعب 26 مباراة، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 4 مرات.


8-  بيراميدز في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، لعب 23 مباراة، فاز في 8 لقاءات، وتعادل في 11 مواجهة، وخسر في 4 مرات.

9-الجونة في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 8 لقاءات وخسر مثلهم وتعادل في 11 مرة.

10- طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 11 مرة.

11- الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، لعب 26 مباراة، فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مرات.

12- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة، لعب 26 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل 11 مواجهة وخسر 8 مرات.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 32 نقطة، لعب 27 مباراة، فاز في 7 لقاءات، وتعادل في 11 مرة وخسر 9 مواجهات.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر- 29 نقطة، لعب 25 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مرات.

15- أسوان - المركز الخامس عشر - 24 نقطة، لعب 26 مباراة، فاز في 6 وتعادل مثلهم وخسر 14 مواحهة.

16- وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، لعب 26 مباراة، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مرة.

17- البنك الأهلي - المركز السابع عشر - 22 نقطة، لعب 25 مباراة، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مرة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 17 نقطة، لعب 25 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في  8 مواجهات وخسر 14 مرة.

الدوري المصري بيراميدز الأهلى الدوري الممتاز إبراهيم عادل

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