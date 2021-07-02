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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تصدم مستخدميها.. لن يتم إطلاق هذا المنتج العام الحالي

آبل تصدم مستخدميها..
آبل تصدم مستخدميها.. لن يتم إطلاق هذا المنتج العام الحالي

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية لن تصدر الجيل الثاني من سماعات Apple AirPods Pro اللاسلكية هذا العام ، وإنما ستعمل على إطلاقها العام القادم 2022 ، وذلك بسبب عدد من المشكلات التي تمر بها الشركة. 


وبحسب موقع SlashGear التقني فإن محلل آبل الشهير Ming-Chi Kuo مينج تشي كو قد أكد أن شركة آبل لن تصدر سماعات AirPods Pro 2 اللاسلكية، إلا في وقت متأخر من العام القادم . 

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ولم يوضح تشي كو سبب التأجيل تحديدا، ولكنه كشف أن الطلب سيكون ضعيفا جدا وأقل من المتوقع طوال الفترة المتبقية من العام الحالي 2021، إذا تم إطلاق سماعات AirPods Pro 2 اللاسلكية، وهو الأمر الذي قد يكون دفع الشركة للتأجيل. 


ومن المقرر أن تصدر شركة آبل سماعات AirPods 3 و AirPods Pro 2 العام القادم 2022 بتغييرات جذرية في التصميم، حيث ستأتي مع سيقان قابلة للإزالة أو بدون سيقان على الإطلاق .

 

وسيتم إصدار التغييرات الجديدة مع سماعات Beats التي من المحتمل أن تصدرها شركة آبل الشهر المقبل، كما لا توجد أية  خطط لترقية سماعات الرأس  AirPods Max التي تم إطلاقها العام الماضى ببطارية تصل إلى 20 ساعة يتم شحنها عبر موصل Lightning  3.5 مم .


وكانت شركة آبل قد أصدرت آخر جيل في سماعاتها اللاسلكية  AirPods Pro  في عام 2019 ، ولك تصدر أي إصدارات جديدة من سماعاتها، كما لم تصدر آبل لها تصميما جديدا لها منذ ذلك العام.

 

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