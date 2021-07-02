عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. تحذيرات من ثورة جياع بعد رفع أسعار الخبز والمحروقات

صدى البلد

حذر رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، من ثورة شاملة في لبنان، كاشفا أن الأبواب لا تزال مقفلة أمام الحل رغم معرفة الجميع بأن تشكيل حكومة هو ممر إلزامي لبداية الخروج من الهاوية.

وقال جنبلاط بحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية، إن الوضع في لبنان يتدهور بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أن الفقر والجوع والغلاء حرك ثورة طرابلس تمهيدا لثورة شاملة ستعم كل لبنان إذا لم يتم تدارك الوضع قبل أن يفلت من السيطرة.

وتسأل جنبلاط عن جدوى تخفيف الدعم على المحروقات ما دام الفارق في سعر صفيحة البنزين بين لبنان وسوريا لا يزال نحو 140 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي، فإن التهريب الذي هو سبب أساسي للمشكلة الحالية سيستمر.

ووفق الصحيفة، راهن جنبلاط على التسوية وأعرب عن تمسكه بها قبل أن تصبح كلفتها مرتفعة جدا، وقال: «إن كل يوم تأخير يمر من دون إنجاز التسوية هو جريمة».

لبنان.. تسعيرة جديدة لـ ربطة الخبز

نتائج مفزعة.. تحذيرات شديدة اللهجة من اليونيسيف بشأن أطفال لبنان

وتوجه جنبلاط إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالقول إنه «من الخطأ الظن أنه بالإمكان تعديل الدستور، حيث أن هناك أصول دستورية معتمدة تخضع إليها مسألة اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وبالتالي لا يمكن فرض الاعتذار على سعد الحريري إذا لم يكن القرار في هذا الشأن صادرا عنه».

وكان الحريري كلف تشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي، بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه فشل حتى اليوم في الاتفاق مع الأطراف والأحزاب على صيغة حكومية ترضي الجميع وسط خلاف حاد مع رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، وعلى وقع أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد.

رفع أسعار الخبز

وكانت  وزارة الاقتصاد فى لبنان قد قررت اليوم رفع سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، وتقرر أن تكون ربطة حجم كبير  لا يقل وزنها عن 876 جرام بسعر 3750 ل.ل. كحدٍ أقصى، وربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غجام بسعر 2500 ل.ل. كحدٍ أقصى.

أما فى سعر الخبز فى المتاجر فقد أوضحت الوزارة اللبنانية أن ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 876 جرام بسعر 4000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة فى لبنان سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك بعد تعديل أسعار المحروقات وإرتفاع سعرها في السوق، وإرتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع.

 

وليد جنبلاط الوضع في لبنان لبنان طرابلس التيار الوطني الحر رئيس الجمهورية رئيس التيار الوطني الحر لبنان وسوريا وزارة الاقتصاد فى لبنان رئيس الجمهورية ميشال عون

موضوعات متعلقة

لبنان.. تسعيرة جديدة لـ ربطة الخبز

بابا الفاتيكان يحث زعماء لبنان على التخلي عن المصالح الحزبية وإصلاح البلاد

ترشيحاتنا

بث مباشر.. التلفزيون المصري ينقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

حقيقة إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج تكافل وكرامة

غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 2 في شاطئ سفاجا العام

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة والرطوبة مرتفعة.. والقاهرة تسجل 40 درجة

كايزر تشيفز يستعين بسلاح موسيماني لـ خداع الأهلي

وزير الري : مصر لم تعترض علي أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية بها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

شروط وحالات إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال أيام

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

أزمة عنيفة فى الكاف بسبب حكم نهائى دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

هدم للقوى الناعمة المصرية.. حقيقة منع زاهي حواس من السفر..فيديو

هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

"التضامن" تنظم احتفالية في ذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. صور

فيديو

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

فيديو جراف.. أسيك الإيفواري يعلن عن ضم ميسي.. تفاصيل

فيديو جراف.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للصينيين في مئوية الحزب الشيوعي

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

د. أميرة مجدي تكتب: كيفيه التخلص من الأفكار السلبية

وائل سليمان يكتب: 30 يونيو.. مِصر تُبعَث من جَديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ