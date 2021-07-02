لبنان.. تحذيرات من ثورة جياع بعد رفع أسعار الخبز والمحروقات

حذر رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، من ثورة شاملة في لبنان، كاشفا أن الأبواب لا تزال مقفلة أمام الحل رغم معرفة الجميع بأن تشكيل حكومة هو ممر إلزامي لبداية الخروج من الهاوية.

وقال جنبلاط بحسب صحيفة الجمهورية اللبنانية، إن الوضع في لبنان يتدهور بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أن الفقر والجوع والغلاء حرك ثورة طرابلس تمهيدا لثورة شاملة ستعم كل لبنان إذا لم يتم تدارك الوضع قبل أن يفلت من السيطرة.

وتسأل جنبلاط عن جدوى تخفيف الدعم على المحروقات ما دام الفارق في سعر صفيحة البنزين بين لبنان وسوريا لا يزال نحو 140 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي، فإن التهريب الذي هو سبب أساسي للمشكلة الحالية سيستمر.

ووفق الصحيفة، راهن جنبلاط على التسوية وأعرب عن تمسكه بها قبل أن تصبح كلفتها مرتفعة جدا، وقال: «إن كل يوم تأخير يمر من دون إنجاز التسوية هو جريمة».

وتوجه جنبلاط إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالقول إنه «من الخطأ الظن أنه بالإمكان تعديل الدستور، حيث أن هناك أصول دستورية معتمدة تخضع إليها مسألة اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وبالتالي لا يمكن فرض الاعتذار على سعد الحريري إذا لم يكن القرار في هذا الشأن صادرا عنه».

وكان الحريري كلف تشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي، بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه فشل حتى اليوم في الاتفاق مع الأطراف والأحزاب على صيغة حكومية ترضي الجميع وسط خلاف حاد مع رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، وعلى وقع أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد.

رفع أسعار الخبز

وكانت وزارة الاقتصاد فى لبنان قد قررت اليوم رفع سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، وتقرر أن تكون ربطة حجم كبير لا يقل وزنها عن 876 جرام بسعر 3750 ل.ل. كحدٍ أقصى، وربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 390 غجام بسعر 2500 ل.ل. كحدٍ أقصى.

أما فى سعر الخبز فى المتاجر فقد أوضحت الوزارة اللبنانية أن ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنه عن 876 جرام بسعر 4000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة فى لبنان سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك بعد تعديل أسعار المحروقات وإرتفاع سعرها في السوق، وإرتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع.