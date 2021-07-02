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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسود X أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

منة فضالي
منة فضالي

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.

 

تألقت منة فضالي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معها بنطلون من نفس اللون مما كشف عن رشاقتها.

 

تميزت إطلالة منة فضالي بأنها جمعت بين الأناقة و البساطة وعدم المبالغة، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها مظهرا جذابا، وقد نالت صورها إعحجاب متابعيها على الأنستجرام.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

 

شاركت منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.
 

وينتمي مسلسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.

 

تصدرت الفنانة منة فضالى تريند جوجل بسبب صورتها بالمايوه فى حمام السباحة والتي اثارت حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونرصد فى التقرير التالي القصة الكاملة لأزمة منة فضالي وظهورها بالمايوه في حمام السباحة.

 

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