الأزهر في أسبوع.. وفاة الدكتور عبدالفتاح بركة ورئيس الجامعة يقبل يد أستاذه

شهدت مشيخة الأزهر وقطاعاتها المختلفة، خلال الأسبوع الجاري، عددا من الأحداث والقرارات المهمة، نرصد أبرزها في تقرير يتضمن أهم الأخبار في الأزهر خلال الأسبوع.

جناح الأزهر بمعرض الكتاب



شهد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور، اليوم الخميس، إقبالا ملحوظا من رواد المعرض في ظل الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية، حفاظا على السلامة العامة للزوار والعاملين.

للمزيد من هنا

الضويني وعياد يستقبلان رئيس الوزراء بجناح الأزهر



استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

للمزيد من هنا

وفاة الدكتور عبد الفتاح بركة



توفى، الدكتور عبد الفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، عقب صلاة الظهر مباشرة.

للمزيد من هنا

عضو مجلس السيادة السوداني: فخور بتعلمي في الأزهر



عبر الدكتور صديق تاور كافي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عن فخره واعتزازه بأنه تعلم وتربى في جامعة الأزهر الشريف قبلة العلم، وكعبة العلماء، ومهد الوسطية والاعتدال في العالم.

للمزيد من هنا

شيخ الأزهر يقرر مضاعفة المنح الدراسية



استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا رسميًّا من دولة السودان الشقيق، برئاسة الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

للمزيد من هنا

دورات تأهيل المقبلين على الزواج

في مثل هذا اليوم من عام 2019م .. عقد الأزهرُ الشريف لقاءً تشاوريًّا مع مؤسسات الدولة لبحث سبل التعاون لحلّ المشكلات الأسرية وتأهيل المقبلين على الزواج.

عُقد في يوم 1 من شهر يوليو لعام 2019م بمقر مشيخة الأزهر الشريف لقاءٌ تشاوريٌّ بشأن برنامج: التوعية الأسرية والمجتمعية، تحت شعار: «أسرة مستقرة = مجتمع آمن» الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع قطاعات الأزهر الشريف المختلفة برعايةٍ كريمةٍ من فضيلةِ الإمامِ الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخِ الأزهر الشريف.

للمزيد من هنا

حملة الأزهر لنصرة القدس



أصدرت حملة "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية"، والتي أطلقها المركز الإعلامي لـ الأزهر الشريف؛ نصرة للقدس والقضية الفلسطينية، إصدارًا مرئيًا جديدًا، تحت عنوان: جريمة الاحتلال البريطاني لفلسطين ووعد من لا يملك لمن لا يستحق، يوضح كيف استغلت الصهيونية قوى الاحتلال لتنفيذ أهدافها الخبيثة لسرقة الأراضي الفلسطينية؟ وكيف تلاقت مصالح المحتل مع مصالح الصهاينة لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية؟ وأي جرم – لا يغتفر - فعله المحتل حين ساهم في تشكيل عصابات صهيونية مدججة بـ أعتى الأسلحة لارتكاب المجازر الوحشية تجاه سكان القدس وإرهابهم وإجبارهم على ترك مساكنهم وأراضيهم؟

للمزيد من هنا

رئيس جامعة الأزهر يقبل يد استاذه



تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أثناء تقبيل يد استاذه الدكتور محمد سعيد، أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر وذلك خلال مناقشة رسالة دكتوراه لباحث من دولة نيجيريا.

للمزيد من هنا