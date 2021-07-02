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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رخصة بناء محطة الطاقة النووية في مصر.. ماذا قالت صحف روسيا اليوم؟

بناء محطة الطاقة
بناء محطة الطاقة النووية في مصر


علقت وكالة "تاس" الروسية اليوم الجمعة علي نبأ منح ترخيص بناء محطة الطاقة النووية في مصر في النصف الأول من عام 2022.

 

وقالت "تاس" أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستكون أول محطة للطاقة النووية في مصر وستقام في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وستتألف محطة الضبعة للطاقة النووية من أربع وحدات ، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميجاوات ، ومجهزة بمفاعل الجيل الثالث + VVER-1200 ، والذي يعتبر أحدث التقنيات لمحطات الطاقة النووية ، والتي تم تنفيذها بنجاح بالفعل.

 

وتابعت "تاس" أن روسيا ومصر وقعوا اتفاقية حكومية دولية بشأن بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار في نوفمبر 2015 في القاهرة كما وقع الطرفان اتفاقية لمنح مصر قرض تصدير حكومي بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطة الطاقة النووية، والتي ستغطي 85٪ من الأعمال ويجب على الجانب المصري تغطية المصروفات المتبقية من خلال جذب مستثمرين من القطاع الخاص.

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وأكدت الوكالة الروسية أنه من المخطط أن يتم تنفيذ المشروع في 12 سنة وستبدأ مصر سداد القرض ، الذي تم تقديمه بنسبة 3٪ سنويًا ، في أكتوبر 2029.

ونقلت "تاس" تصريحات  المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية "أيمن أخبر حمزة" والذ جاء فيها أنه من المتوقع أن تحصل المؤسسة النووية الحكومية الروسية "روساتوم" على ترخيص بناء وحدتين من أول محطة للطاقة النووية في مصر بمنطقة الضبعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط في النصف الأول من عام 2022 .

وأضاف أنه "من المتوقع أن يتم منح تصريح بناء أول وحدتين في النصف الأول من العام المقبل" ، مضيفا أنه "سيتبع ذلك إجراءات بشأن صياغة الوثائق للوحدتين الثالثة والرابعة".

وقالت "روساتوم" إن هيئة المحطات النووية المصرية سلمت وثائق الترخيص للوحدتين 1 و 2 من محطة الضبعة للطاقة النووية إلى الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية مشيرة إلى أن هذا يمثل علامة بارزة في تنفيذ مشروع الضبعة للطاقة النووية في الطريق إلى الأمام لإصدار تصريح البناء لأول وحدتين ، مضيفة أنه بمجرد الحصول على التصريح ، سيتمكن الأطراف من البدء في البناء على نطاق واسع.

مصر روسيا محطة الطاقة النووية رخصة الضبعة

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